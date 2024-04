Ramadan: en chiffres, l’évolution des prix des fruits et des légumes au marché de gros de Casablanca

Entre le 1er et le 8 avril, une baisse des prix a été constatée au marché de gros des fruits et des légumes de Casablanca, touchant des produits de base comme les tomates, les poivrons, les concombres et bien d’autres, rassure Abdelkebir Maâiden, secrétaire général de l’Association du marché de gros des fruits et des légumes de Casablanca (AMGFLC).

Ainsi, à titre d’exemple, les tomates ont vu leur prix passer de 5 à 6 dirhams à seulement 4 à 5 dirhams le kilogramme. Idem pour le prix des poivrons rouges, qui est passé de 15 dirhams à une fourchette de 10 à 13 dirhams le kilogramme. Cette tendance s’étend également aux poivrons verts, dont le prix a diminué, se situant désormais entre 6 et 8 dirhams, contre 8 à 9 dirhams auparavant, détaille notre interlocuteur.

Les prix des concombres et des oignons verts, respectivement passés de 3,5 à 4 dirhams et de 5 dirhams à 2 à 3 dirhams le kilogramme, illustrent aussi cette baisse. Les courgettes et les carottes, deux autres légumes très consommés, affichent des prix respectifs allant de 5 à 7 dirhams et de 1 à 2,5 dirhams le kilogramme, reflétant une légère fluctuation pour les premières et une baisse notable pour les secondes. Enfin, les pommes de terre, quant à elles, maintiennent leur prix entre 2 et 3 dirhams le kilogramme.

Évolution des prix des légumes entre le 1er et le 8 avril au marché de gros de Casablanca (Source: l’AMGFLC)

Produit Prix observés lundi 1er avril Prix observés lundi 8 avril Tomates 5 à 6 dirhams le kilogramme 4 à 5 dirhams le kilogramme Poivrons rouges 15 dirhams le kilogramme 10 à 13 dirhams le kilogramme Poivrons verts 8 à 9 dirhams le kilogramme 6 à 8 dirhams le kilogramme Concombres 3,5 à 4 dirhams le kilogramme 3 à 4 dirhams le kilogramme Oignons verts 5 dirhams le kilogramme 2 à 3 dirhams le kilogramme Courgettes 5 à 6 dirhams le kilogramme 5 à 7 dirhams le kilogramme Carottes 2 à 3 dirhams le kilogramme 1 à 2,5 dirhams le kilogramme Pommes de terre 2 à 3 dirhams le kilogramme 2 à 3 dirhams le kilogramme

S’agissant des fruits, c’est plutôt une stabilité des prix qui est observée: les oranges se vendent entre 3 et 4,5 dirhams le kilogramme, tandis que les avocats se placent dans une fourchette de prix plus élevée, variant de 20 à 33 dirhams le kilogramme. Selon Casa Prestations, le gestionnaire du marché de gros, les bananes locales sont disponibles au prix de 6 à 9 dirhams le kilogramme, alors que celles importées coûtent entre 10 et 15 dirhams le kilogramme.

En revanche, les prix des fraises (10 à 16 dirhams le kilogramme), ainsi que ceux des pommes locales (6 à 11 dirhams le kilogramme) et importées (12 à 22 dirhams le kilogramme) montrent une certaine variabilité en fonction des origines et des qualités.

Le marché largement approvisionné

Selon Abdelkebir Maâiden, secrétaire général de l’Association du marché de gros des fruits et des légumes de Casablanca, cette baisse des prix pour les légumes, et stagnation pour les fruits, est principalement due à une offre adéquate et suffisante sur le marché.

«Le bon alignement de la production sur les besoins du marché a permis de réguler les prix et d’éviter les pics habituels en cette période de forte demande. Cette tendance est d’autant plus significative qu’elle intervient dans un contexte économique marqué par des pressions inflationnistes globales. Elle apporte un certain répit aux ménages, particulièrement sollicités durant le mois de ramadan, durant lequel les dépenses alimentaires connaissent traditionnellement une hausse», fait-il observer.