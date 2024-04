Agadir: le ramadan dynamise le commerce au sein de Souk El Had, le plus grand marché d’Afrique

Durant ce mois sacré, le marché Souk El Had d’Agadir est le théâtre d’une intense activité. Pour le grand plaisir des commerçants, qui voient d’ailleurs d’un bon oeil la stabilité des prix des différents produits proposés, également une aubaine pour les chalands marocains ou étrangers.

«Le marché attire une large clientèle durant le ramadan, surtout après la prière d’Al-Dohr. Les acheteurs se tournent vers les épices et les confiseries, ainsi que les produits locaux comme le miel, amlou et l’huile d’argan, sans oublier les délices traditionnels de ce mois», déclare Saïd Anghnan, président de l’association Assalam des commerçants de légumes et de fruits de Souk El Had.

«Les prix sont actuellement stables et abordables grâce à une offre abondante et une demande relativement moins forte en comparaison avec le ramadan de l’année dernière, qui était marqué par une hausse spectaculaire des prix», ajoute notre interlocuteur. Et de souligner: «Les dix derniers jours du ramadan voient une augmentation de l’affluence sur le marché pour les achats liés à laylat al-qadr (la Nuit du destin) et à Aïd al-Fitr».

Idriss Marrakchi, vendeur de feuilles de briouates, abonde dans le même sens. «Le prix de la feuille de brick est passé de 25 à 20 dirhams par rapport au ramadan dernier. J’espère que l’affluence sera encore plus importante pour les jours qui restent», affirme-t-il.

Pour leur part, les visiteurs du marché confirment l’abondance des produits, qui contribue à la stabilité des prix, que ce soit pour les légumes, les fruits, les viandes blanches ou d’autres produits alimentaires liés au ramadan. De leur côté, certains membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger expriment que passer ce mois en famille au Maroc est le meilleur moyen pour vivre pleinement l’atmosphère spirituelle du ramadan.