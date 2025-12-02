Economie

Rabat: première prostatectomie radicale robot-assistée à l’Hôpital universitaire international Mohammed VI

À l’Hôpital universitaire international Mohammed VI de Rabat.

Par La Rédaction
Le 02/12/2025 à 18h03

VidéoL’Hôpital universitaire international Mohammed VI de Rabat a réalisé sa première prostatectomie radicale robot-assistée, une intervention de haute précision destinée au traitement du cancer de la prostate. Cette avancée technologique marque une étape décisive pour la chirurgie urologique dans la capitale et ouvre la voie à une prise en charge plus sûre, plus rapide et moins invasive pour les patients.

L’Hôpital universitaire international Mohammed VI de Rabat vient de franchir une étape importante dans le développement de la chirurgie de haute précision au Maroc. L’établissement a réalisé sa première prostatectomie radicale robot-assistée, une intervention destinée à traiter le cancer localisé de la prostate, marquant ainsi l’entrée de la capitale dans l’ère de la robotique chirurgicale.

Cette opération, conduite par le service d’urologie, a été rendue possible grâce à l’acquisition du premier robot chirurgical de la ville. Une technologie longtemps réservée aux centres hospitaliers des pays plus développés et qui commence désormais à se déployer dans le Royaume.

«C’est la première chirurgie robotique réalisée à Rabat», explique Hachem El Sayegh, directeur de spécialité urologie à l’hôpital. Le patient opéré souffrait d’un cancer de la prostate et a bénéficié d’une prostatectomie radicale robot-assistée. «Le robot dont nous sommes désormais dotés offre une vision 3D immersive, avec une amplification pouvant aller de 10 à 40 fois l’image réelle.», détaille-t-il.

En chirurgie de la prostate, la précision est essentielle pour préserver les nerfs responsables de la continence urinaire et de la fonction érectile. Grâce à sa stabilité et à la finesse de ses instruments, le robot permet d’améliorer significativement ces résultats. Les patients bénéficient ainsi d’incisions plus petites, synonymes de douleurs postopératoires réduites, d’une perte sanguine minimale qui limite le recours aux transfusions, ainsi que d’une protection optimisée des bandelettes neurovasculaires indispensables à la fonction sexuelle. Cette précision accrue contribue également à un meilleur contrôle de la continence urinaire et favorise une récupération nettement plus rapide.

«Cette technique réduit les risques d’incontinence et de dysfonction érectile, même si le risque zéro n’existe pas. Elle permet de voir plus précisément les vaisseaux et les nerfs, ce qui limite les ruptures et les complications», souligne le professeur. Il insiste également sur la suppression des tremblements du chirurgien, un atout majeur pour des gestes d’une telle délicatesse.

Une hospitalisation plus courte

La chirurgie robotique permet aussi de réduire significativement la durée de séjour. «Le patient peut sortir dès le lendemain. Dans certains pays très expérimentés, il arrive même qu’il rentre chez lui le soir même», note le chirurgien.

Lors de cette première intervention, l’équipe marocaine a été accompagnée par un proctor venu de France, spécialiste de la robotique et d’origine marocaine. «Il est essentiel de réaliser les premières opérations sous la supervision d’un expert. Cela garantit la sécurité du geste et la bonne prise en main de l’équipement», explique El Sayegh.

Pour les équipes médicales, l’arrivée du robot ne représente pas seulement un progrès technologique, mais une transformation de la pratique chirurgicale. «C’est un matériel qui facilite la vie des chirurgiens. Et si on facilite la vie du chirurgien, cela se répercute directement sur le patient», résume le directeur de spécialité.

Avec cette première prostatectomie robotique, l’Hôpital universitaire international Mohammed VI de Rabat s’inscrit dans le cercle grandissant des établissements pionniers de la chirurgie robotique avancée au Maroc.

#Rabat#chirurgie#robotique#innovation#Santé#Maladie#cancer#Hôpital universitaire international Mohammed VI

Economie

