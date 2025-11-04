Une première en Afrique: une pose d’implant cochléaire assistée par robot au Centre hospitalier militaire de Rabat

Sur Facebook, les Forces armées royales ont annoncé qu’une équipe chirurgicale a réussi vendredi dernier une opération d’implantation cochléaire assistée par robot au Centre hospitalier militaire d’instruction Mohammed V de Rabat. Une première au Maroc, mais aussi en Afrique.

Le médecin général de brigade Fouad Benariba, chef du pôle de chirurgie de l’extrémité céphalique, a souligné que «l’objectif principal de l’introduction du robot dans la chirurgie cochléaire est d’assurer une précision millimétrique, une vitesse constante et une stabilité parfaite lors de l’insertion de l’implant». Le robot effectue ses mouvements à une vitesse régulière de 0,1 millimètre par seconde.

L’intervention consiste à placer un implant cochléaire, un dispositif électronique destiné à restaurer partiellement l’audition chez les personnes atteintes de surdité sévère ou profonde. L’implant capte les sons et les convertit en signaux électriques transmis directement au nerf auditif.

Cette opération exige une grande dextérité manuelle et une parfaite connaissance des structures de l’oreille interne, dont la cochlée, organe extrêmement délicat. C’est pourquoi l’assistance robotique a permis d’améliorer la sécurité du geste opératoire et de réduire le risque de lésions des cellules sensorielles internes.

Le professeur a précisé que «le recours au robot permet de diminuer la pression exercée sur la cochlée et d’éviter les microtraumatismes qui peuvent altérer la fonction auditive résiduelle du patient». Cette précision accrue assure également «une meilleure préservation de la structure cochléaire», condition essentielle à une récupération optimale après la pose de l’implant.

Il a expliqué que cette technologie s’adresse à deux catégories principales de patients. Il s’agit des adultes atteints de surdité sévère ou profonde ne répondant plus aux appareils auditifs classiques et des enfants souffrant de surdité congénitale détectée précocement.

L’assistance robotique garantit ainsi une trajectoire stable et régulière, tout en réduisant le temps opératoire et la fatigue du chirurgien. Les résultats post-opératoires montrent une amélioration de la tolérance à l’implant et une récupération auditive plus rapide.

Ce succès vient confirmer la position du Centre hospitalier militaire d’instruction Mohammed V comme référence nationale et africaine dans le domaine de la chirurgie spécialisée. Il illustre l’engagement du Royaume à intégrer les technologies les plus avancées au service de la santé et de la recherche scientifique, fait-on savoir.

Cette opération est aussi le reflet d’une politique de modernisation continue du système de santé, qui mise sur la formation, la technologie et la coopération scientifique. Elle s’inscrit dans la dynamique de développement initiée par le roi Mohammed VI, qui fait de l’innovation médicale un levier essentiel du progrès humain, indiquent les FAR.