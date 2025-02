Que pèsent les échanges agricoles entre le Maroc et la France?

Pour la première fois cette année, un pays étranger a été mis à l’honneur lors du Salon de l’agriculture inauguré ce samedi à Paris. Les organisateurs ont choisi de mettre en lumière le Maroc, un «pays ami», comme l’a récemment souligné Jérôme Despey, président de l’événement. Ce choix, écrit le quotidien Le Figaro, illustre la volonté de renforcer les échanges, en mettant en avant les relations commerciales et les collaborations fructueuses entre les deux nations dans le secteur agricole. En effet, les échanges commerciaux, notamment dans le domaine agricole, sont particulièrement importants entre la France et le Maroc.

En 2024, la France a exporté vers le Maroc pour un total de 7,43 milliards d’euros, marquant une hausse de 13% par rapport à 2023. Quant aux importations, elles sont restées stables, s’élevant à 7,38 milliards d’euros. Le solde commercial est désormais favorable à la France avec un excédent de 47 millions d’euros, après un déficit de 842 millions en 2023, selon les douanes françaises.

Le Maroc est le neuvième fournisseur de produits agroalimentaires de la France, lit-on. Les produits agricoles représentent environ 20% des importations françaises en provenance du Maroc, se plaçant derrière les produits liés à la construction automobile (25,2%). Du côté des exportations, le Maroc se positionne en 14ème place parmi les acheteurs de produits agroalimentaires français.

Plus précisément, la France importe surtout des fruits et légumes du Maroc. Ce pays est le deuxième fournisseur en fruits et légumes, avec une part de 8%, derrière l’Espagne (19,5%) et devant les Pays-Bas (7,4%). Le Maroc est particulièrement dominant sur le marché des tomates, représentant 72% des tomates importées par la France. Ces tomates constituent environ 60% des fruits et légumes achetés par la France au Maroc, ce qui suscite des tensions avec les agriculteurs français, qui dénoncent une «concurrence déloyale», lit-on encore.

Depuis la signature de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Maroc en 2012, les tomates marocaines bénéficient d’une exonération de droits de douane en Europe. Moins chères que celles produites en France, elles ont envahi les étals français. Résultat, lors des manifestations agricoles de l’année dernière, des actions ont été menées où des tonnes de tomates marocaines ont été déversées sur les routes et dans les parkings de supermarchés.

Outre les tomates, la France importe également une quantité importante de concombres et de courgettes du Maroc, qui est le deuxième fournisseur de ces produits. Les poivrons et piments sont en deuxième position parmi les importations de fruits et légumes marocains en France, suivis par les pastèques.

Du côté des exportations, la France vend principalement des céréales au Maroc, qui était en 2023 le cinquième plus gros acheteur de ces produits (562 millions d’euros), derrière la Belgique, la Chine, l’Espagne et les Pays-Bas. Le Maroc est également la deuxième destination du blé tendre français, juste derrière la Belgique, selon Intercéréales. Depuis 2000, plus de la moitié des produits agroalimentaires exportés par la France vers le Maroc sont des céréales. La France exporte aussi du lait et des produits laitiers vers le Maroc.