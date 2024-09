Province d’Al Hoceima: le chantier du barrage Ghiss quasiment achevé

Le chantier du barrage Ghiss, situé à 43 kilomètres au sud-ouest d’Al Hoceima, est quasiment achevé, avec un taux de réalisation d’environ 99%, selon le chef de projet, Hassan Ouakili. L’infrastructure hydraulique, dont la construction a débuté en 2017, devrait être livrée au cours du premier trimestre 2025.

Le barrage revêt une importance capitale pour la province en matière de renforcement de l’approvisionnement en eau potable de la ville d’Al Hoceima et des zones avoisinantes à moyen et long termes. Ainsi, il contribuera à protéger la zone en aval du barrage des risques d’inondation et à l’irrigation d’environ 1.320 hectares de terres agricoles, explique le responsable.

Situé dans la commune d’Imrabten, le barrage Ghiss est doté d’une capacité de retenue de 93 millions de mètres cubes, pour un investissement global de 1,3 milliard de dirhams. «Il s’agit d’un barrage en alluvions et enrochements à masques amont en béton, d’une hauteur sur fondation de 86 mètres et d’une hauteur au sommet de 410 mètres», fait savoir le chef de projet.

La province d’Al Hoceima bénéficie d’importants projets hydrauliques, dans le cadre des efforts visant à faire face au manque de précipitations et à remédier à la problématique de la pénurie d’eau potable. Une station de dessalement d’eau de mer d’une capacité de 200 litres par seconde a été construite, avec une enveloppe budgétaire de 305 millions de dirhams (MDH), bénéficiant à 35% de la population locale.

Cette installation est actuellement en cours d’extension pour augmenter la capacité de traitement de 60 l/s, avec une enveloppe d’environ 50 MDH, afin d’augmenter la part des bénéficiaires à 45%. En outre, un projet de mise en place d’une station mobile de dessalement d’eau de mer d’un débit de 5 l/s, dans la zone de Cala Iris, relevant de la commune de Bni Boufrah, est en cours de réalisation avec une enveloppe budgétaire de 10 MDH.

Une convention de partenariat portant sur la réutilisation des eaux usées épurées pour l’irrigation des espaces verts d’Al Hoceima, avec une enveloppe d’environ 10 MDH, est également en cours d’élaboration.