Province de Taounate: les travaux de construction du barrage Ratba vont bon train

Les travaux de construction du barrage Ratba, situé sur l’oued Aoulaï dans la province de Taounate, avancent à un rythme soutenu selon les responsables. Avec une capacité de plus d’un milliard de mètres cubes (m3), le barrage atteindra une hauteur de 100 mètres et sera composé d’environ 22 millions de m3 de remblais et 500.000 m3 de béton.

Les travaux, lancés en mars 2022, visent plusieurs objectifs stratégiques pour la région. «Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’urgence 2020-2027, dont le principal but est d’assurer l’approvisionnement en eau potable et en eau pour l’irrigation», explique Ibrahim Krikech, responsable des travaux. «En plus de sécuriser l’eau potable et protéger les régions rurales contre les inondations, il contribuera également à la création d’activités économiques génératrices de revenus, notamment dans les secteurs du tourisme écologique, montagnard et rural, ainsi que dans l’aquaculture», ajoute-t-il.

Malgré les obstacles techniques rencontrés, liés notamment à la géographie et aux conditions climatiques, les travaux avancent rapidement. «Nous avons atteint un progrès global de 27%, dépassant toute difficulté, et le projet pourrait être livré avec un an d’avance grâce à l’implication de toutes les parties prenantes», déclare Ridouane El Hejjaji, directeur des travaux à la Société générale des travaux du Maroc (SGTM). Quant aux travaux de dérivation temporaire de l’oued Aoulaï, qui représentent une phase cruciale «ils sont presque achevés avec un taux d’avancement de 96%, et devraient être terminés d’ici fin septembre 2024», précise le responsable.

Aperçu des travaux de construction du barrage Ratba dans la province de Taounate. (Y.Jaoual/Le360)

«Nous effectuons des tests réguliers et prélevons des échantillons pour nous assurer que les matériaux utilisés respectent les normes techniques les plus strictes. Notre objectif est de livrer une infrastructure durable et conforme aux standards internationaux», conclut Abdellatif Mahmoudi, président du laboratoire public d’essais et d’études.

Une fois son chantier achevé, le barrage Ratba sera le deuxième plus grand de la province de Taounate après celui d’Al Wahda et le sixième à l’échelle nationale, symbolisant une avancée majeure pour la gestion des ressources hydriques au Maroc.