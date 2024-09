Le barrage Fask, le plus grand du Sud marocain, reçoit sa première charge d’eau

Le barrage Fask, près de Guelmim, a reçu plus de 10 millions de mètres cubes d'eau, suite aux pluies qu’a connues la région la semaine dernière. (M.Oubarka/Le360)

Mustapha Kharou, responsable de la gestion du barrage de Fask, a indiqué, dans une déclaration pour Le360, que cette importante infrastructure hydraulique située à proximité de Guelmim a reçu plus de 10 millions de mètres cubes la semaine dernière. Ce qui constitue sa première charge d’eau depuis la fin des travaux de sa réalisation le 31 mars 2024.

De son côté, Youssef Ben Hamou, directeur de l’Agence du bassin hydraulique de Drâa-Oued Noun, nous a déclaré que, selon les premières estimations, le débit lors de la charge d’eau reçue par le barrage s’élevait à 1.100 mètres cubes par seconde. Cet important flux d’eau est porteur de grands risques pour les habitants, fait-il remarquer.

Ce responsable a également affirmé, dans une déclaration pour Le360, que le barrage, qui est le plus grand dans les provinces du Sud avec une capacité de 80 millions de mètres cubes, et le plus grand au niveau national en termes de volume de béton compacté utilisé, soit 1,5 million de mètres cubes, a joué un rôle central dans la protection de la région contre les inondations, ce qui fait partie de ses principaux objectifs.

Le barrage de Fask, près de Guelmim, a connu son premier apport d’eau la semaine dernière. (M.Oubarka/Le360).. امحند أوبركة

Il a aussi indiqué que ce barrage vise l’amélioration de la nappe phréatique locale et l’irrigation d’environ 10 hectares de terres agricoles, ce qui créera une activité économique dans la région.

Il a évoqué, à ce sujet, une coordination entre Agence du bassin hydraulique de Drâa-Oued Noun et les services du ministère de l’Agriculture pour permettre aux agriculteurs de bénéficier de l’eau stockée dans ce barrage.

Et ce n’est pas tout. Ce barrage, poursuit Youssef Ben Hamou, peut également jouer un rôle important dans le secteur touristique en attirant les visiteurs, qu’ils soient marocains ou étrangers, pour découvrir cette infrastructure hydraulique du Sud.