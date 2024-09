Province de Driouch: voici où en sont les travaux de construction du barrage Béni Azimane

Les travaux de construction du barrage Béni Azimane, situé à quelque 25 kilomètres au sud-ouest de Driouch, dans la région de l’Oriental, en sont à un taux de réalisation de 56%, selon les derniers chiffres communiqués par la plateforme Maa Dialna, affiliée au ministère de l’Équipement et de l’Eau.

La construction de cet ouvrage, d’une hauteur de 69,5 mètres et d’une largeur de 7 mètres, répond à un double objectif: sécuriser l’approvisionnement des populations locales en eau potable et irriguer les terres agricoles environnantes, grâce à sa capacité prévisionnelle de 44 millions de mètres cubes (m3). Le barrage jouera également un rôle crucial dans la protection des habitants de Driouch et de Midar contre les inondations, un risque majeur dans une région sujette à des variations climatiques extrêmes.

Toujours selon la plateforme Maa Dialna, la durée des travaux de ce projet a été réduite de 11 mois, pour une livraison désormais avancée à l’année 2025. Un gain de temps crucial dans le contexte actuel de stress hydrique aigu, aggravé par des périodes de sécheresse prolongées qui frappent la région depuis plusieurs années.