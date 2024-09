Province de Taza: 4,32 millions de dirhams pour l’étude de surélévation du barrage Bab Louta

Un montant avoisinant les 4,32 millions de dirhams sera mobilisé pour financer la réalisation des prestations relatives à l’étude de surélévation du barrage Bab Louta, dans la province de Taza. Un appel d’offres a été lancé à cet effet par la Direction des aménagements hydrauliques.

L’enjeu est double: renforcer la capacité du barrage Bab Louta, d’une hauteur de 55 mètres et d’une capacité de retenue de 37 millions de mètres cubes, tout en assurant sa stabilité à long terme face aux risques sismiques et hydrologiques.

L’étude, qui sera réalisée sur une période de neuf mois, vise à définir les modalités techniques pour surélever le barrage existant. Elle comprendra trois volets d’analyse: l’établissement des études d’avant-projet sommaire (APS) et d’avant-projet détaillé (APD), ainsi que la préparation d’un dossier de consultation pour la réalisation des travaux de génie civil.

Le but est de garantir une surélévation optimisée, prenant en compte les aspects géotechniques, hydrauliques et sismiques du site. Dans le détail, le mandataire choisi sera appelé à proposer une synthèse de l’étude hydrologique, ainsi que l’étude de régularisation, qui seront établies par la Direction de la recherche et de la planification de l’eau (DRPE). Il procèdera ensuite à l’analyse et à l’exploitation des résultats de cette étude.

Il doit aussi réaliser une étude sismique du site intégrant les résultats de la sismicité historique et ceux de la sismicité instrumentale, en établissant la liste des séismes proches ou lointains ressentis sur le site ou à proximité et en définissant le risque sismique à prendre en compte pour chacun.

L’objectif est de faire ressortir les conclusions qui doivent porter sur tous les aspects liés à la conception du projet, tels que la géologie, la géotechnique, les matériaux de construction, la taille du barrage, les injections et les drainages, la conception, la stabilité, entre autres.