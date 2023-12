Dakhla: en images, voici comment fonctionne la station de déminéralisation et de dessalement de Taourta

La station de déminéralisation et de dessalement de Taourta.

Au nord de Dakhla, et sur hautes orientations royales, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) vient de mettre en marche la station de déminéralisation et de dessalement d’eaux profondes.

Ce projet, partie intégrante du plan de développement des régions du Sud, fournit actuellement une grande partie des besoins en eau potable de la région.

Selon les informations recueillies sur place par Le360, l’eau est puisée dans six forages avant d’être traitée selon un laborieux processus de déminéralisation et de dessalement.

Cette station a nécessité, selon les mêmes sources, un budget global de 250 millions de dirhams pour une production de 17.000 m³ par jour, soit encore quelque 6.3 millions de m³ par an.

Dans un premier temps, le processus consiste à en découdre avec le soufre, puis les sels minéraux avant d’en arriver à l’ammonium par aération, mais aussi par voie mécanique.