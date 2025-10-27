Economie

PLF 2026: Nadia Fettah Alaoui ouvrira mardi les débats devant la commission parlementaire de l’économie

Nadia Fettah Alaoui, ministre de l'Économie et des Finances.

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, présidera mardi matin les débats relatifs au projet de la loi de finances 2026 au sein de la Commission parlementaire de l’économie issue de la Chambre des représentants.

Mardi 28 octobre, Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances, présidera les discussions autour du projet de loi de finances 2026 devant la Commission de l’économie de la Chambre des représentants.

Elle présentera le PLF 2026 avant de céder la parole aux chefs des groupes parlementaires relevant des partis politiques de la majorité (RNI, PAM, Istiqlal) et de l’opposition (MP, USFP, PPS, PJD).

À cette occasion, les partis d’opposition dénonceront ce projet qui prévoit une croissance de 4,8%, une réduction du déficit budgétaire à 3,5% et une inflation à un taux de 1%.

Selon des députés interrogés par Le360, le chômage et l’incapacité du gouvernement à préserver le pouvoir d’achat des citoyens seront également dénoncés. Ils interrogeront également la capacité du gouvernement à établir «une justice territoriale» dans un Maroc qui avance «à deux vitesses».

Les partis de la majorité mettront sans aucun doute en avant l’investissement majeur de l’État pour les réformes de la santé et de l’éducation, secteurs auxquels 140 milliards de dirhams seront alloués au total.

Les élus de la majorité aborderont également d’autres mesures sociales clés, incluant l’élargissement de la couverture sociale et de l’aide directe aux plus démunis. En parallèle, la majorité mettra l’accent sur la consolidation de la politique macro-économique, visant à optimiser la gestion des grands agrégats comme l’inflation, la croissance et la consommation.

Le projet de loi de finances 2026 a été déposé à la Chambre des représentants le 20 octobre. Après son adoption, il sera transmis à la Chambre des conseillers pour un vote définitif au Parlement avant son entrée en vigueur en janvier 2026.

