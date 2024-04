Pêche côtière et artisanale: la valeur des produits commercialisés en hausse de 2% à fin mars 2024

Le poids de ces produits s’est établi à 181.280 tonnes sur la même période, en baisse de 14% par rapport à 2023, indique l’Office national des pêches (ONP), dans son récent rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèce, les débarquements ont accusé des baisses respectives de 67% (à 15 tonnes) pour les coquillages, de 30% (à 1.799 tonnes) pour les des crustacés et de 21% (à 126.056 tonnes) pour les poissons pélagiques. Les algues et le poisson blanc ont vu leurs débarquements reculer à 4.042 tonnes et 25.455 tonnes, respectivement. Seuls les débarquements des céphalopodes ont connu une évolution positive, progressant de 22% à 23.913 tonnes.

Par répartition géographique, un total de 4.363 tonnes de produits de la pêche côtière et artisanale a été débarqué dans les entrées portuaires méditerranéennes à fin mars 2024, en baisse de 12% par rapport à la même période de l’année précédente. Cependant, en termes de valeur, les débarquements dans ces ports ont enregistré une hausse de 8%, à 218,6 millions de dirhams.

Le volume des débarquements au niveau des ports de la façade atlantique s’est quant à lui replié de 14%, à 176.917 tonnes. Là aussi, la baisse en tonnage des débarquements s’est accompagnée d’une légère augmentation en valeur de 1%, à plus de 2,75 milliards de dirhams.