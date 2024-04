Pêche maritime: des tonnes d’anchois rejetées en mer

Des propriétaires de bateaux de pêche dans les ports du sud du royaume sont dans l’expectative. Selon des sources professionnelles, de nombreux bateaux sont contraints de retourner en mer avant d’atteindre les ports afin d’y rejeter une grande quantité d’anchois qui dépassent la taille autorisée, sous peine d’être verbalisés, conformément à l’article 33 relatif à la pêche des poissons délimitant la taille commerciale fixée par la loi. Dans ce contexte, les services de la délégation de la pêche maritime de Sidi Ifni ont rédigé, mardi dernier, deux contraventions à l’encontre de bateaux de pêche ayant capturé des anchois de petite taille.

Les propriétaires de ces bateaux sont ainsi forcés de jouer au chat et la souris avec les autorités maritimes en se débarrassant de grandes quantités d’anchois, bien que ces prises constituent une menace pour l’environnement marin et contribuent à l’épuisement des ressources halieutiques. Afin de trouver une solution, les professionnels ont tenu mercredi dernier une réunion au siège de la chambre de la pêche maritime à Agadir. Ils considèrent la taille autorisée comme totalement inappropriée, en raison des répercussions des changements climatiques et des conditions maritimes sur les captures de poisson.

La prise légale autorisée, relaie Al Akhbar, est limitée à 60 anchois par kilogramme sauf que les poissons capturés actuellement se distinguent par leur petite taille, passant ainsi à 70 unités par kilogramme. Du coup, les professionnels demandent aux autorités maritimes de revoir ces normes qui les exposent à des contraventions pouvant aller jusqu’au retrait de leurs agréments. Ils préconisent l’adoption de normes sur la longueur des poissons au lieu de leur poids.