Pays africains les plus riches: le top 10 du FMI

Les données du Fonds monétaire international indiquent que le podium des pays africains les plus riches n’a pas varié. Il est dominé par le Nigéria, l’Egypte et l’Afrique du Sud. Le reste du top 10, où figure le Maroc, a connu des variations.. DR

Sur l’indicateur du PIB national, les dernières données du FMI confirment la prédominance du Nigeria, de l’Égypte et de l’Afrique du Sud, avec respectivement 477, 475 et 406 milliards de dollars annuels. C’est ce qu’indique le mensuel Jeune Afrique dans son édition électronique.

Les autres places du top 10 semblent davantage disputées. L’Angola et la République démocratique du Congo (RDC) y ont fait leur entrée, cette année, respectivement aux sixième et dixième places, avec des PIB de 121 et 63 milliards de dollars. Deuxième producteur africain de pétrole, le premier de ces deux pays s’impose grâce à la hausse du baril. Le second grâce à ses ressources minières. «À l’inverse, la Côte d’Ivoire et le Ghana sont passés en seconde division. Les autres pays du top sont l’Algérie, le Maroc, l’Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie», lit-on.

Si l’on situe ce top africain au niveau mondial, toujours par rapport au PIB, on s’aperçoit que le Nigeria n’arrive qu’au 31e rang des pays les plus riches. De même, si le PIB reste un indicateur imparable, évaluant tous les biens et services produits à l’intérieur d’un pays, il ne traduit guère le confort individuel, même lorsqu’il est ramené par habitant, avec le défaut de lisser ainsi les inégalités.

«Pour évaluer la santé économique d’un continent africain réputé moins pauvre qu’appauvri, le Fonds monétaire international (FMI) continue de s’appuyer sur le produit intérieur brut (PIB), en dollars courants, des pays qui le composent. De même qu’il existe des inégalités à l’intérieur de chaque communauté nationale, toutes les nations africaines ne sont pas logées à la même enseigne sonnante et trébuchante», précise le mensuel.

Ces différences de classement, en fonction des indices retenus, ont été mises en lumière, ces dernières semaines, par le cas chahuté du Gabon. Symptomatique, le pays aujourd’hui dirigé par Brice Oligui Nguema est le 67e pays du monde, si l’on considère le PIB par habitant – toujours selon le FMI –, mieux placé que le Brésil ou l’Inde. Mais il n’est que 112e dans le classement par indice de développement humain…