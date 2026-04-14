Oujda: les pluies printanières redonnent vie aux oueds et relancent la campagne agricole

L’épisode pluvieux se poursuit à Oujda. La ville a, en effet, enregistré 21 mm de précipitations entre le vendredi 10 avril et le samedi 11 avril 2026, un niveau jugé significatif en comparaison avec les moyennes observées ces dernières années dans la région.

Ces pluies ont produit un effet direct sur les oueds de la ville qui ont retrouvé un bon débit et ont renforcé la relance de la campagne agricole dans la région.

Les paysages sont ainsi devenus verdoyants, signe d’un rééquilibrage partiel des écosystèmes fragilisés par la rareté des précipitations.

Cette évolution est d’autant plus importante qu’elle intervient à un moment clé du cycle agricole, selon les agriculteurs qui y voient une opportunité précieuse pour la suite de la campagne agricole.

Ces précipitations sont perçues comme un signal encourageant pour l’amélioration de la situation hydrique, sans pour autant occulter les défis structurels liés à la gestion de l’eau. Elles illustrent également la dualité des conditions climatiques actuelles: porteuses d’espoir mais marquées par une variabilité croissante.