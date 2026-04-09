Météo. Baisse des températures et retour des pluies sur plusieurs régions du Royaume ce jeudi 9 avril

Casablanca, ville la plus peuplée du Royaume, compte 3,3 millions d'habitants. En 1781, la traduction espagnole de Casa Blanca est employée quand des négociants de Venise, les frères Chiappe, importent des céréales depuis le nouveau port, construit sur ordre du Sultan Mohammed III. . DR

- Temps assez froid sur l’Atlas.

- Faibles pluies éparses avec risque d’orages sur les plaines atlantiques Centre, le Tangerois et le nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur l’Oriental, l’Atlas et le Sud-Est avec chasse-sables par endroits.

- Température minimale de l’ordre de -05/00°c sur l’Atlas, de 12/16°c sur les provinces Sud, les versants Sud-Est et l’Oriental, et de 06/12°c partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur le Nord-Ouest, l’Oriental et le nord des provinces sahariennes, et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Larache et Tarfaya, et agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Fortes rafales de vent avec chasse-poussières lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 9 avril 2026:

– Oujda min 10 max 32

– Bouarfa min 12 max 26

– Al Hoceima min 12 max 21

– Tétouan min 10 max 19

– Sebta min 11 max 18

– Mellilia min 10 max 17

– Tanger min 12 max 19

– Kénitra min 10 max 17

– Rabat min 10 max 17

– Casablanca min 13 max 17

– El Jadida min 10 max 18

– Settat min 9 max 18

– Safi min 7 max 20

– Khouribga min 6 max 17

– Béni Mellal min 8 max 18

– Marrakech min 10 max 20

– Meknès min 8 max 16

– Fès min 8 max 18

– Ifrane min 3 max 17

– Taounate min 8 max 20

– Errachidia min 13 max 26

– Ouarzazate min 6 max 21

– Agadir min 10 max 20

– Essaouira min 10 max 19

– Laâyoune min 11 max 23

– Es-Semara min 11 max 26

– Dakhla min 15 max 22

– Aousserd min 13 max 30

– Lagouira min 16 max 26

– Midelt min 6 max 21