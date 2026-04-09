Météo. Baisse des températures et retour des pluies sur plusieurs régions du Royaume ce jeudi 9 avril

- Temps assez froid sur l’Atlas.
- Faibles pluies éparses avec risque d’orages sur les plaines atlantiques Centre, le Tangerois et le nord-ouest des provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes à fortes sur l’Oriental, l’Atlas et le Sud-Est avec chasse-sables par endroits.
- Température minimale de l’ordre de -05/00°c sur l’Atlas, de 12/16°c sur les provinces Sud, les versants Sud-Est et l’Oriental, et de 06/12°c partout ailleurs.
- Température diurne en hausse sur le Nord-Ouest, l’Oriental et le nord des provinces sahariennes, et en baisse partout ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Larache et Tarfaya, et agitée à forte ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 9 avril 2026:
– Oujda min 10 max 32
– Bouarfa min 12 max 26
– Al Hoceima min 12 max 21
– Tétouan min 10 max 19
– Sebta min 11 max 18
– Mellilia min 10 max 17
– Tanger min 12 max 19
– Kénitra min 10 max 17
– Rabat min 10 max 17
– Casablanca min 13 max 17
– El Jadida min 10 max 18
– Settat min 9 max 18
– Safi min 7 max 20
– Khouribga min 6 max 17
– Béni Mellal min 8 max 18
– Marrakech min 10 max 20
– Meknès min 8 max 16
– Fès min 8 max 18
– Ifrane min 3 max 17
– Taounate min 8 max 20
– Errachidia min 13 max 26
– Ouarzazate min 6 max 21
– Agadir min 10 max 20
– Essaouira min 10 max 19
– Laâyoune min 11 max 23
– Es-Semara min 11 max 26
– Dakhla min 15 max 22
– Aousserd min 13 max 30
– Lagouira min 16 max 26
– Midelt min 6 max 21