Société

Météo. Baisse des températures et retour des pluies sur plusieurs régions du Royaume ce jeudi 9 avril

Casablanca, ville la plus peuplée du Royaume, compte 3,3 millions d'habitants. En 1781, la traduction espagnole de Casa Blanca est employée quand des négociants de Venise, les frères Chiappe, importent des céréales depuis le nouveau port, construit sur ordre du Sultan Mohammed III. 

Casablanca, ville la plus peuplée du Royaume, compte 3,3 millions d'habitants. En 1781, la traduction espagnole de Casa Blanca est employée quand des négociants de Venise, les frères Chiappe, importent des céréales depuis le nouveau port, construit sur ordre du Sultan Mohammed III.  . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 9 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/04/2026 à 05h56

- Temps assez froid sur l’Atlas.

- Faibles pluies éparses avec risque d’orages sur les plaines atlantiques Centre, le Tangerois et le nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur l’Oriental, l’Atlas et le Sud-Est avec chasse-sables par endroits.

- Température minimale de l’ordre de -05/00°c sur l’Atlas, de 12/16°c sur les provinces Sud, les versants Sud-Est et l’Oriental, et de 06/12°c partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur le Nord-Ouest, l’Oriental et le nord des provinces sahariennes, et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Larache et Tarfaya, et agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Fortes rafales de vent avec chasse-poussières lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 9 avril 2026:

Oujda min 10 max 32

Bouarfa min 12 max 26

Al Hoceima min 12 max 21

Tétouan min 10 max 19

Sebta min 11 max 18

Mellilia min 10 max 17

Tanger min 12 max 19

Kénitra min 10 max 17

Rabat min 10 max 17

Casablanca min 13 max 17

El Jadida min 10 max 18

Settat min 9 max 18

Safi min 7 max 20

Khouribga min 6 max 17

Béni Mellal min 8 max 18

Marrakech min 10 max 20

Meknès min 8 max 16

Fès min 8 max 18

Ifrane min 3 max 17

Taounate min 8 max 20

Errachidia min 13 max 26

Ouarzazate min 6 max 21

Agadir min 10 max 20

Essaouira min 10 max 19

Laâyoune min 11 max 23

Es-Semara min 11 max 26

Dakhla min 15 max 22

Aousserd min 13 max 30

Lagouira min 16 max 26

Midelt min 6 max 21

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/04/2026 à 05h56
#Météo#Météorologie#DGM#températures#Climat

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