Nouvelle aide aux transporteurs routiers: les inscriptions seront ouvertes à partir du 8 septembre

Le ministère du Transport et de la logistique vient d’annoncer le lancement, à compter du vendredi 8 septembre, de l’opération d’inscription pour l’obtention du soutien exceptionnel supplémentaire destiné aux professionnels du transport routier, et ce, via la plateforme mouakaba.transport.gov.ma.

Cette opération fait suite à la décision du gouvernement de soutenir les professionnels du transport routier, a indiqué le ministère mardi dans un communiqué.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la décision prise par l’exécutif pour soutenir les professionnels du transport routier dans le but de préserver le pouvoir d’achat des citoyens, compte tenu de la conjoncture actuelle, marquée par la hausse des prix des carburants.

Rappelons que le gouvernement avait octroyé un soutien exceptionnel aux professionnels du transport à travers 10 tranches, étalées entre la moitié de l’année précédente et celle de l’année en cours, qui ont bénéficié à quelque 180.000 véhicules pour un coût de plus de 5 milliards de dirhams.

En l’espace de deux semaines, le prix du gazole à la pompe a subi quatre augmentations successives (la dernière datant du mercredi 16 août), portant le prix du litre à plus de 13,30 dirhams, alors que celui de l’essence a augmenté à deux reprises durant le même intervalle, pour avoisiner les 15 dirhams.