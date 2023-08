Hausse du prix des carburants: voici les tarifs affichés à Casablanca ce mercredi 16 août

Comme annoncé précédemment, le prix des carburants à la pompe a de nouveau augmenté ce mercredi 16 août. Dans l’ensemble, le prix du litre de gazole a enregistré une hausse d’environ 75 centimes, tandis que celui de l’essence a augmenté de près de 50 centimes.

Cette nouvelle hausse du diesel, la quatrième en 15 jours, a porté son prix à plus de 13,30 dirhams le litre chez plusieurs distributeurs. Quant au prix du litre d’essence, dont il s’agit de la deuxième hausse sur la même période, il avoisine les 15 dirhams.

Évolution du prix des carburants à la pompe à Casablanca durant le mois d'août.

Dans le détail, dans les stations-service casablancaises ayant répercuté la nouvelle hausse, le prix du litre de gazole affiché ce matin est de 13,31 dirhams chez Afriquia, 13,28 dirhams dans les stations Winxo et 13,34 dirhams dans les points de vente Shell et TotalEnergies. Quant au prix de l’essence sans plomb, il avoisine les 14,97 dirhams chez Afriquia, Shell et TotalEnergies, et s’élève à 14,94 dirhams dans les points de vente Winxo.

Il est à noter qu’à cause du coût du transport, le prix des carburants dans les stations-service des autres villes du Royaume est généralement plus élevé que ces prix de référence, avec des écarts variables selon la distance.

Interrogé par Le360, Mostafa Labrak, directeur général d’Energysium Consulting, avait expliqué que l’envolée des prix à la pompe au Maroc durant le mois d’août est liée à celle des cours du baril de Brent, qui a augmenté d’environ 14 dollars entre les mois de juin et août de cette année, passant de 72 à 86 dollars. En cause: les coupes de production décidées par les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et d’autres pays producteurs (Opep+), conjuguées à la hausse de la demande en produits pétroliers durant la saison estivale.

Sur un sujet lié, la dixième et dernière vague d’aides exceptionnelles aux professionnels du transport routier, mises en place par le gouvernement pour préserver le pouvoir d’achat des ménages, a été accordée en mars dernier. Au total, cette opération a mobilisé une enveloppe budgétaire de plus de 5 milliards de dirhams.

Dans un récent entretien avec Le360, Mohammed Abdeljalil, ministre du Transport et de la logistique, a expliqué que cette mesure de soutien a été suspendue car «les prix des hydrocarbures se sont stabilisés». Quant au projet de loi sur l’indexation, destiné à gérer la relation entre le transporteur et son donneur d’ordre, il connaîtra prochainement «une évolution positive», selon le ministre, qui s’est dit optimiste quant à son adoption par le Parlement lors de la prochaine année législative.