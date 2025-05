Nomination. Mehdi El Kabbaj, nouveau directeur général adjoint de CDG Développement

En tant que directeur général adjoint de CDG Développement, Mehdi El Kabbaj assurera la supervision des filiales spécialisées dans ce domaine (Ewane, Dyar Al Madina, Patrilog, Exprom Facilities, AjarInvest et Xperis Services).

Fort de plus de 20 ans d’expérience, El Kabbaj a occupé plusieurs fonctions de direction dans les domaines de la finance, du développement territorial et de la gestion d’actifs immobiliers. Avant cette nomination, il a notamment exercé les fonctions de directeur général de Foncière Chellah et de Ewane Assets, avant d’accompagner leur fusion pour donner naissance à la société Ewane, dont il assure aujourd’hui la direction générale. Il a également été à la tête du pôle Pilotage et Stratégie financière de CDG Développement ainsi que du Pôle Finances et Ressources de MEDZ.

Lire aussi : Mohamed Ali Bensouda nouveau secrétaire général de la Caisse de dépôt et de gestion

Diplômé de l’ISCAE, El Kabbaj est également titulaire d’une maîtrise en comptabilité et finances du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, d’un master en leadership organisationnel de Sciences Po Paris, ainsi que d’un master en droit comparé et droit international des échanges de l’Université de Perpignan.