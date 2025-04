Le groupe CDG rend hommage à Latifa Echihabi, secrétaire générale, qui a pris sa retraite

Première femme à occuper la fonction de secrétaire générale de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), Latifa Echihabi s’est distinguée par un parcours exemplaire, marqué par l’excellence de son engagement et un leadership fédérateur ayant profondément inspiré l’ensemble des collaborateurs et des instances de gouvernance de l’institution, souligne le groupe CDG dans un communiqué.

Nommée au poste de secrétaire générale en juin 2017, Latifa Echihabi a assumé un rôle structurant dans le pilotage stratégique et la gouvernance du groupe. Elle a notamment occupé une place centrale dans la mise en œuvre des grandes orientations du groupe, ainsi que dans l’élaboration et la réalisation de feuilles de route ambitieuses, dont le plan stratégique 2022 et CAP2030.

Diplômée de l’École Mohammadia d’ingénieurs de Rabat, Echihabi a assuré plusieurs hautes fonctions notamment au sein du ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique où elle a occupé les postes de directeur central et de secrétaire générale, et celui de directeur général de Maroc PME (ex-ANPME) pendant plus de 12 ans.

Saluée à plusieurs reprises pour son engagement et son parcours d’exception, Latifa Echihabi a été décorée du Ouissam du mérite national – Catégorie exceptionnelle en 2013, élevée au rang de Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur en 2019, et distinguée par le Prix du Qualiticien du Maroc en 2007.

Tout au long de son parcours au sein de la CDG, elle a su incarner avec constance les valeurs du groupe: excellence, citoyenneté et responsabilité. Son sens de l’écoute, sa capacité à inspirer et à anticiper les enjeux ont laissé une empreinte durable au sein de l’institution.

Dans son communiqué, le groupe CDG adresse à Latifa Echihabi «ses remerciements les plus sincères pour son apport considérable tout au long de son parcours et lui souhaite pleine réussite dans cette nouvelle étape de vie».