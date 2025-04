Groupe CDG: l’innovation et la transformation digitale pour accompagner les grands projets de l’État

Dans un environnement en constante évolution, où les dynamiques économiques, technologiques, sociales et environnementales s’intensifient, l’innovation et la transformation digitale s’imposent comme des leviers incontournables pour accompagner les transitions, renforcer la performance et générer un impact durable.

Dans ce contexte, le groupe CDG a affirmé, à travers sa stratégie Cap 2030, son ambition de placer l’innovation et la transformation digitale au cœur de ses interventions afin d’accompagner les grands projets de l’État. Cette orientation stratégique se concrétise notamment au sein de la Branche Développement Territorial, incarnée par CDG Développement, qui porte les métiers de développement territorial et qui est organisée autour des métiers suivants:

- Ingénierie et expertise.

- Urbanisme: aménagement urbain, promotion immobilière et construction.

- Aménagement industriel.

- Gestion d’actifs immobiliers.

En tant qu’acteur engagé de longue date dans la digitalisation, CDG Développement intègre les technologies les plus avancées dans l’ensemble de ses métiers. Cela se traduit par la mise en œuvre de projets concrets à fort impact. Ainsi, cette ambition se déploie dans des projets innovants à fort impact tels que:

- Job in Tech: Ce programme national de formation et d’insertion dans les métiers du digital vise à créer 15.000 emplois.

- Campus Startup: Cette initiative d’envergure est dédiée à l’accueil et l’accompagnement de start-ups, à travers la réhabilitation de bâtiments emblématiques à Casa Anfa.

- Parcs technologiques: Des projets de développement de nouveaux parcs technologiques sont en cours à Sidi Othmane, Zenata et, prochainement, dans la région d’Agadir, pour soutenir l’écosystème numérique et industriel.

Des solutions digitales concrètes

L’innovation s’exprime également à travers des solutions digitales concrètes, à l’instar de:

- Condor: Cette application stratégique pour la gestion des barrages a été développée par la filiale Novec pour améliorer la performance des infrastructures hydrauliques.

- Tassarob: Il s’agit d’une innovation récente de Novec pour détecter et gérer les fuites d’eau, avec des fonctionnalités évolutives intégrant l’intelligence artificielle.

- Jumeau numérique: Mis en place par la société d’Aménagement Zenata, il permet une modélisation en temps réel des développements territoriaux, couplé à un système d’information géographique (SIG) en 3D pour une gestion optimale des réseaux urbains de l’écocité Zenata.

- Système d’information géographique foncier: Déployé par la Compagnie Générale Immobilière, il est dédié à la prospection foncière, la veille concurrentielle et l’aide à la décision.

- Plateforme e-Sales: La Compagnie Générale Immobilière a digitalisé l’expérience client en permettant l’acquisition et la réservation de biens immobiliers en ligne, avec visualisation complète des offres disponibles.

Ces exemples d’initiatives témoignent d’un engagement fort: concevoir des solutions agiles, connectées aux besoins des territoires et orientées vers une création de valeur durable. CDG Développement confirme ainsi son positionnement en tant qu’acteur clé du développement territorial intégré et innovant au service de l’intérêt général.