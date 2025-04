Mohamed Ali Bensouda nouveau secrétaire général de la Caisse de dépôt et de gestion

Changement d’envergure à la tête de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG). Mohamed Ali Bensouda vient d’être nommé au poste de secrétaire général, selon nos sources. Ce choix s’inscrit dans une dynamique de transformation engagée au sein de l’institution pour renforcer son efficacité, son utilité et son rayonnement dans les différents secteurs où elle intervient, apprend-on.

En tant que secrétaire général, Mohamed Ali Bensouda jouera un rôle central dans le pilotage stratégique de la CDG. Il secondera le directeur général dans la conduite et la mise en œuvre des missions du groupe, conformément aux textes organiques régissant l’institution. Il supervisera notamment l’élaboration et le suivi de la stratégie du Groupe, la gestion des finances, la conduite du dialogue institutionnel avec les ministères, les établissements publics et les territoires, ainsi que la gouvernance des risques. Il veillera également à la bonne allocation des moyens, à la performance opérationnelle, au développement du capital humain, à l’innovation digitale, sans oublier l’ouverture à la coopération internationale.

Cette réorganisation s’accompagne d’une décision majeure: la suppression du poste de directeur général adjoint, apprend également Le360. Objectif, aboutir à une structure plus lisible et mieux adaptée aux exigences actuelles de réactivité et d’impact.

Ingénieur d’État diplômé de l’École nationale de l’industrie minérale (ENIM) et titulaire d’un MBA de l’École nationale des ponts et chaussées, Mohamed Ali Bensouda cumule plus de 26 années d’expérience dans les différentes branches du groupe. Avant de rejoindre la CDG en décembre 1998, il avait débuté sa carrière dans une grande banque de la place, où il avait exercé pendant près de trois ans en tant que chef de projets. Au sein de la CDG, il a notamment été Administrateur directeur général de Finéa, directeur du pôle gestion de l’épargne, directeur délégué de CDG Capital en charge du Pôle Gestion d’actifs, des services bancaires et financiers, directeur des activités bancaires, et également directeur de l’organisation, de la qualité et de l’audit interne.

Mohamed Ali Bensouda occupe toujours, à titre transitoire, les fonctions de directeur général de la branche épargne – prévoyance de la CDG. Il y assure la gestion de la CNRA, du RCAR ainsi que la mobilisation de l’épargne. Il est également membre du comité exécutif du Groupe CDG, président des comités d’investissement de la CNRA et du RCAR, administrateur de plusieurs sociétés du périmètre du Groupe ou en dehors, et préside plusieurs comités spécialisés dans les domaines de l’audit, des risques, des investissements et des ressources humaines.