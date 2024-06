Nador West Med: un concessionnaire national pour le terminal à conteneurs Est

Le concessionnaire du terminal à conteneurs Est de Nador West Med est désormais connu. Et c’est Marsa Maroc qui va gérer une capacité de 3,4 millions d’équivalent vingt pieds (EVP) pour une durée de 25 ans, indique le magazine L’Observateur du Maroc et d’Afrique.

«La première phase du projet, avec une mise en service prévue en 2027, nécessitera un investissement de 200 millions d’euros. Marsa Maroc s’appuiera sur son expertise et ses relations avec des partenaires commerciaux mondiaux pour assurer le succès de ce terminal», lit-on.

Ce dernier, avec ses 1.520 mètres linéaires de quai, une profondeur de 18 mètres et 70 hectares de terre-pleins, sera équipé de 15 portiques de quai (STS) et 45 portiques de parc (RTG) de dernière génération à pleine capacité.

«Depuis janvier 2021, Marsa Maroc s’est imposée sur le marché du transbordement des conteneurs avec le Terminal à Conteneurs 3 (TC3) à Tanger Med, en partenariat avec Hapag Lloyd, Eurogate International GmbH et Contship Italia S.p.A», souligne L’Observateur du Maroc et d’Afrique.

.

Nador West Med se positionne comme un véritable challenger face aux ports d’Algésiras et de Valence en Espagne. Sa situation stratégique sur le détroit de Gibraltar et sa capacité à accueillir des navires de grande envergure lui confèrent un atout majeur.

Le nouveau port se composera, dans sa première phase, d’une digue principale de 4.200 mètres et d’une digue secondaire de 1.200 mètres. Des zones industrielles, logistiques et de services, ainsi qu’un terminal à conteneurs, un terminal pétrolier et d’autres installations en feront un pôle d’activité économique d’envergure.

Le développement de ce port s’inscrit dans une stratégie globale visant à transformer le Maroc en une plateforme logistique de premier plan. Le pays dispose déjà du port de Tanger Med, qui se classe parmi les plus grands ports à conteneurs d’Afrique et dans le monde.