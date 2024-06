Gaz naturel liquéfié: bientôt un appel d’offres pour la construction d’un terminal flottant à Nador West Med

Le Maroc posera bientôt un nouveau jalon dans sa stratégie de développement de projets gaziers. D’après Reuters, un appel d’offres sera lancé cet été pour la construction d’un terminal flottant de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le port de Nador West Med. La révélation émane d’une présentation effectuée le vendredi 31 mai par Abdelghafour El Hadjaoui, chef du service de la gestion des conventions et permis pétroliers et gaziers au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, souligne l’agence britannique.

Ce terminal GNL sera connecté «aux gisements de gaz en développement à l’est et à l’ouest» du pays, a indiqué le responsable, précisant que le département de Leila Benali «espère parvenir au bouclage du montage financier en 2025, pour une construction, une mise en service et un début des opérations commerciales prévus pour 2026».

8 milliards de m3 de besoins en GNL en 2027

D’après Reuters, cette infrastructure permettra au Maroc de mieux répondre à ses besoins en GNL, qui devraient atteindre les 8 milliards de mètres cubes (m3) en 2027, contre un milliard actuellement, selon les estimations du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable.

Rappelons que le 26 mars dernier, un protocole d’accord a été signé entre le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Économie et des Finances, le ministère de l’Équipement et de l’Eau pour la mise en place d’une feuille de route gazière.

Une semaine plus tard, le 2 avril, lors d’une présentation au siège de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Leila Benali avait annoncé le lancement simultané, dans le cadre de cette feuille de route, de plusieurs points d’entrée dédiés à l’importation et au stockage de gaz, dont un terminal GNL au port de Nador West Med et le gazoduc qui le connectera au GME.

Deux autres terminaux sont également prévus au niveau du port de Jorf Lasfar 2 ou celui de Mohammedia, et au port de Dakhla Atlantique, dont le terminal sera connecté à terme au gazoduc Nigeria-Maroc.