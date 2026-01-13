nabD, la nouvelle offre 100% digitale de Saham Bank

La nouvelle mutation opérée par Saham Bank entre dans une stratégie d’une nouvelle offre digitale. l’établissement explique que nabD a été conçu pour répondre aux nouveaux usages, notamment ceux des jeunes générations, en proposant une banque «plus accessible, plus mobile et résolument connectée à son époque», selon le communiqué. L’offre s’inscrit ainsi dans la volonté de Saham Bank de moderniser son dispositif commercial tout en élargissant l’accès aux services financiers.

Cette évolution s’intègre dans le plan global de transformation de la banque et vise à renforcer sa présence digitale tout en accélérant l’adoption de services innovants, mais surtout démocratiser l’accès à la banque, en particulier auprès des nouvelles générations.

Le rebranding intervient également dans le contexte du changement d’actionnaire, dans le cadre de la vision portée par Saham Bank, présidé par Moulay Hafid Elalamy.

Pour la direction de la banque, ce lancement constitue un jalon stratégique. «Le lancement de nabD représente une étape clé dans la transformation digitale de Saham Bank. Il illustre notre ambition de créer une offre plus simple et fluide, en adéquation avec les attentes d’une génération connectée», déclare Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire de Saham Bank, cité dans le communiqué. Il ajoute que cette offre permet de «réaffirmer la volonté de démocratiser l’accès à la banque, notamment auprès des jeunes dans leur gestion financière grâce à des services innovants et accessibles».

Au cœur de cette nouvelle proposition se trouve une identité repensée. nabD, qui signifie «le pouls» symbolise, selon le communiqué, le rythme de vie des clients, leurs priorités et leur quotidien. La banque souligne que cette identité reflète la conviction que la banque ne doit pas imposer son tempo mais s’accorder à celui de chaque utilisateur.

Cette philosophie se traduit dans une offre entièrement repensée et dédiée aux jeunes. Selon Youssef Zerrari, Directeur de la BU nabD, «nabD a su valoriser la singularité de son modèle 100% en ligne à travers une expérience bancaire inédite, exclusive et résolument innovante qui s’adapte aux rythmes, aux usages et aux nouveaux modes de vie des clients», indique le communiqué.

Concrètement, nabD permet à ses clients, via son application, d’ouvrir un compte 100% en ligne, de commander une carte bancaire avec livraison à l’adresse souhaitée, de gérer leur argent en temps réel, d’effectuer des paiements et des virements instantanés, y compris les paiements en ligne en devises, et de piloter leur budget de manière autonome grâce à un coaching financier intégré et des conseils personnalisés, selon le communiqué. L’offre inclut également l’accès à des téléconseillers sur des plages horaires élargies et la possibilité de créer une cagnotte nabD, présentée comme une solution exclusive de gestion de l’épargne au Maroc.

La banque renforce parallèlement son positionnement auprès des plus jeunes avec une offre dédiée aux adolescents de 12 à 17 ans. Selon le communiqué, cette solution vise à accompagner les premiers pas des jeunes dans la gestion de l’argent, tout en offrant aux parents un suivi sécurisé. Elle comprend l’ouverture gratuite d’un compte à distance avec autorisation parentale, une carte bancaire adaptée, des outils pédagogiques intégrés et un contrôle parental accessible 24/7.

Le lancement de nabD s’accompagne également d’une nouvelle signature: «Your Lifestyle Banking». D’après le communiqué, cette promesse traduit la volonté de proposer une offre bancaire digitale qui s’intègre naturellement dans la vie des clients, sans contrainte ni friction, tout en reposant sur la solidité d’une institution bancaire de référence.

Portée par la solidité de Saham Bank, nabD bénéficie, selon l’entreprise, de l’expertise, de la gouvernance et de la sécurité d’un établissement engagé dans une accélération de sa transformation digitale. Ce lancement est présenté comme une étape majeure dans la stratégie de la banque pour bâtir un modèle bancaire plus inclusif et pour démocratiser l’accès aux services financiers au Maroc, dans le sillage de la dynamique impulsée par Saham group sous la présidence de Moulay Hafid Elalamy.