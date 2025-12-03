Notation Moody’s: Saham Bank décroche sa première Ba1 avec perspective stable

Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire de Saham Bank lors de la conférence de presse annonçant le changement de nom de la banque, le 18 juin 2025, à Casablanca. (K.Essalak/Le360)

La décision de Moody’s s’appuie sur trois piliers jugés structurants: une rentabilité robuste, une capitalisation confortable et une gouvernance qualifiée de solide. Autant d’éléments qui, selon l’agence, positionnent Saham Bank dans une trajectoire durable, malgré un environnement financier régional encore marqué par des conditions de liquidité tendues.

Selon le communiqué, Moody’s souligne que la rentabilité de la banque repose sur «une franchise bien établie auprès des entreprises multinationales et d’une clientèle retail premium», segment historiquement moins volatil et générateur de marges élevées. L’agence met également en avant «une capitalisation forte, offrant une capacité d’absorption des chocs» — un critère déterminant dans le cadre de l’évaluation du risque systémique.

L’analyse de Moody’s insiste par ailleurs sur «des standards de gouvernance solides», renforcés par l’engagement du nouvel actionnaire à maintenir un niveau d’exigence élevé en matière de gestion et de conformité. La banque se distingue aussi par «une approche prudente et conservatrice en matière de classification et de gestion des risques», ce qui contribue à stabiliser son profil de crédit, souligne le communiqué.

Moody’s relève la place «significative» de Saham Bank dans plusieurs domaines stratégiques du système financier national: paiements domestiques et internationaux, opérations de change, market making sur le fixed income, prêts interbancaires ou encore services spécialisés au bénéfice des entreprises. Autant de fonctions qui confèrent à l’établissement une utilité systémique croissante dans l’économie marocaine.

Cette reconnaissance intervient alors que le secteur bancaire marocain, selon les dernières statistiques de Bank Al-Maghrib, affiche une progression annuelle du crédit de 2,8% à fin septembre 2025, portée notamment par les grandes entreprises. Dans ce contexte, la notation Ba1 avec perspective stable reflète la capacité de Saham Bank à évoluer dans un environnement concurrentiel renforcé.

Le communiqué précise que cette notation s’inscrit dans «la dynamique du projet d’autonomisation», qui doit mener à une indépendance opérationnelle totale vis-à-vis du groupe Société Générale, tout en maintenant un partenariat commercial ciblé. Cette phase de transition constitue un levier central pour la montée en puissance de la banque.

Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire, souligne que «cette première notation par Moody’s constitue une étape structurante», rappelant qu’il s’agit de la deuxième notation internationale obtenue en 2025, preuve selon lui de «la double reconnaissance externe du profil de notre banque sous l’actionnariat du Groupe Saham». Il ajoute que l’autonomisation renforce «la capacité d’exécution, l’agilité et l’ambition de croissance responsable» de la banque.