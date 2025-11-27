Le paiement mobile s’impose enfin au Maroc: 32% de croissance en un an

Le paiement mobile connaît un essor marqué au Maroc en 2024, confirmant une tendance qui se dessine depuis plusieurs années. Selon le dernier rapport de Bank Al-Maghrib, le marché compte désormais 21 offres de portefeuilles électroniques, ou m-wallets, dont 12 sont lancées par des établissements de paiement. «Cette diversification des solutions reflète l’intérêt croissant des utilisateurs pour des modes de paiement rapides, pratiques et sécurisés», indique le quotidien Les Inspirations Eco du 28 novemebre.

L’adoption des m-wallets progresse rapidement. L’encours global atteint 13,7 millions en 2024, contre 10,4 millions l’année précédente, soit une hausse de 32% portée par les nouvelles souscriptions. Les établissements de paiement occupent une position dominante avec 10 millions de portefeuilles actifs, représentant 73% du total. Cette croissance ne se limite pas à ces acteurs: les solutions bancaires continuent elles aussi de gagner du terrain. Les m-wallets adossés aux banques progressent de 26%, tandis que ceux proposés par les établissements de paiement affichent une augmentation de 35%, poursuivant ainsi la dynamique observée en 2023.

L’expansion des comptes de paiement contribue également à cette évolution. Leur nombre atteint 13,8 millions en 2024, contre 10,3 millions en 2023 et seulement 6,8 millions en 2022. La structure de ces comptes évolue légèrement : les comptes de niveau 2 restent majoritaires avec 41%, mais enregistrent un recul marginal. Les comptes de niveau 3 gagnent du terrain et représentent désormais 33%, tandis que les comptes de niveau 1 diminuent à 26%. «Cette progression illustre une adoption plus large et une confiance accrue des utilisateurs dans les solutions numériques», écrit Les Inspirations Eco.

L’usage effectif des m-wallets, en termes de transactions, confirme cette tendance. Le nombre de transactions électroniques a doublé en un an, passant de 9,7 millions en 2023 à 19,7 millions en 2024. Le montant total des opérations atteint près de 3,9 milliards de dirhams, soit presque le double de l’année précédente. Cette dynamique est en partie liée au versement des aides sociales directement sur les comptes de paiement, une initiative qui a renforcé l’adoption des m-wallets. Les établissements de paiement dominent largement ce marché, représentant 93% des transactions en nombre et 86% en valeur, tandis que les solutions bancaires restent minoritaires.

Les types d’opérations réalisées varient selon le type d’établissement. Pour les m-wallets émis par les établissements de paiement, le paiement de factures reste majoritaire avec 65% des transactions, même si cette part recule légèrement. «Les transferts entre utilisateurs gagnent du terrain, passant à 27% contre 17% un an plus tôt. Les paiements chez les commerçants représentent 6% des opérations et les retraits aux guichets automatiques 2%», souligne Les Inspirations Eco.

Pour les m-wallets bancaires, les paiements de factures dominent également, mais à 53%, suivis des transferts stables à 26%. Les retraits progressent à 14% et les paiements chez les commerçants à 7%. En valeur, les m-wallets bancaires sont majoritairement utilisés pour les transferts (47%) et les retraits GAB (34%), tandis que les paiements de factures et chez les commerçants représentent respectivement 17% et 2%. Pour les établissements de paiement, les paiements de factures restent en tête avec 57%, mais les transferts connaissent une forte progression à 35%, alors que les paiements commerçants sont limités à 1% et les retraits à 7%.

Bank Al-Maghrib considère le développement du paiement mobile comme un levier essentiel pour l’inclusion financière et la modernisation de l’économie. La Banque centrale poursuit ses efforts pour créer un environnement favorable, en informant le public et en encourageant l’adoption des usages numériques. Les campagnes de communication visent à mieux faire connaître les avantages des m-wallets et à renforcer la confiance des utilisateurs. Le cadre réglementaire applicable aux établissements de paiement a été assoupli, facilitant l’inscription de nouveaux utilisateurs, notamment pour la distribution digitale des aides sociales.

L’enjeu actuel est de simplifier les parcours utilisateurs et d’améliorer l’expérience offerte par les solutions mobiles. Bank Al-Maghrib travaille avec l’ensemble de l’écosystème pour renforcer l’interopérabilité des services, soutenir les commerçants et étendre le réseau d’acceptation. L’objectif est de faire du m-wallet un moyen de paiement courant, simple et fiable, au service d’une économie plus digitale et plus inclusive, où les citoyens peuvent effectuer leurs transactions quotidiennes avec fluidité et sécurité.