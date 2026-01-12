Economie

Bank Al-Maghrib annonce le retrait de certains billets de banque à compter du 1er janvier 2026

Planches de billets de banque d'une valeur de 100 DH, à Dar As-Sikkah, route de Salé, à Kénitra. Dar As-Sikkah, direction de Bank Al-Maghrib, est la seule habilitée à frapper monnaie au Royaume du Maroc. 

Planches de billets de banque d'une valeur de 100 DH, à Dar As-Sikkah, route de Salé, à Kénitra. . Dar As-Sikkah

Bank Al-Maghrib informe le public qu’en application du décret n° 2.25.966 du 23 décembre 2025, il a été décidé de procéder, à compter du 1er janvier 2026, au retrait de la circulation de plusieurs séries de billets de banque.

Par La Rédaction
Le 12/01/2026 à 09h30

Sont concernés par cette mesure les billets de 10, 50, 100 et 200 dirhams mis en circulation en 1987, les billets de 10 dirhams émis en 1990, ainsi que les billets de 20 dirhams mis en circulation en 1996. À partir du 1er janvier 2026, ces billets cesseront d’avoir cours légal et ne pourront plus être utilisés comme moyen de paiement.

Bank Al-Maghrib précise toutefois que les détenteurs de ces billets pourront les échanger sans aucune condition. Les opérations d’échange pourront être effectuées auprès des guichets de Bank Al-Maghrib ainsi que dans l’ensemble des établissements bancaires, sur une période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.

Lire aussi : Fact-checking: peut-on vraiment confondre le nouveau billet de 100 dirhams et le billet de 200 dirhams?

Des visuels des billets concernés par ce retrait de la circulation sont mis à la disposition du public afin de faciliter leur identification.

#Bank Al-Maghrib#monnaie

