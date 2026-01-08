Fact-checking: peut-on vraiment confondre le nouveau billet de 100 dirhams et le billet de 200 dirhams?

Economie

L’émission par Bank Al-Maghrib d’un billet commémoratif de 100 dirhams à l’occasion de l’organisation par le Maroc de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations en 2025 s’inscrit dans une continuité graphique assumée avec la nouvelle série de billets actuellement en circulation, notamment la coupure de 200 dirhams. Si cette cohérence visuelle traduit une volonté d’harmonisation esthétique et technologique, elle soulève néanmoins la question d’un possible risque de confusion entre les deux billets auprès du grand public.

Le 08/01/2026 à 11h33

Cet exercice de comparaison et de vérification intervient dans le sillage de l’alerte formulée par l’Observatoire marocain pour la protection du consommateur, qui a attiré l’attention sur des plaintes et observations émanant de citoyens et de commerçants concernant une ressemblance visuelle relative entre le nouveau billet de 100 dirhams et le billet de 200 dirhams. Pour y voir plus clair, nous avons examiné les caractéristiques spécifiques de chacun des billets (description générale, éléments de sécurité, etc.).

D’un point de vue strictement technique, les deux coupures présentent des formats très proches. Le billet commémoratif de 100 dirhams mesure 144 sur 70 millimètres, tandis que le billet de 200 dirhams affiche un format de 151 sur 70 millimètres. Cette différence de longueur, bien que réelle, reste difficilement perceptible lors d’une manipulation rapide, en particulier dans les situations de paiement courant où l’attention portée aux détails est limitée.

Comparaison des caractéristiques générales

ÉlémentsBillet commémoratif 100 DH – CAN 2025Billet 200 DH – Nouvelle série
NatureBillet commémoratifBillet de circulation courante
Format144 × 70 mm151 × 70 mm
Couleur dominanteGris-jauneBleu
PortraitSM le roi Mohammed VISM le roi Mohammed VI
FiligranePortrait + nombre «100»Portrait + nombre «200»
Fil de sécuritéÀ fenêtres, à changement de couleur avec effet dynamiqueÀ fenêtres, à effet dynamique tridimensionnel
TypographieCaractères progressifs, encres spécialesCaractères progressifs, encres spéciales

Sur le plan graphique, la similitude est encore plus marquée. Les deux billets arborent le portrait du Roi au recto, accompagné des armoiries du Royaume, d’une typographie à caractères progressifs imprimée avec des encres spéciales, ainsi que d’une composition riche intégrant des motifs d’inspiration marocaine. Cette architecture visuelle commune confère aux billets une identité homogène, mais réduit en contrepartie les éléments de rupture immédiate entre les différentes valeurs faciales.

Thématique et message symbolique

100 DH – CAN 2025200 DH – Nouvelle série
Thème centralSport, rayonnement africain, événement continentalInfrastructure, industrie, développement économique
Message cléLe Maroc comme hub sportif africain et pays hôte de grands événementsLe Maroc comme pôle industriel, logistique et technologique
Dimension mise en avantSoft power, diplomatie sportive, célébrationModernisation, croissance, ambition économique

La différenciation repose en grande partie sur la couleur dominante et la thématique. Le billet de 200 dirhams adopte une teinte bleue affirmée et met en avant les grandes infrastructures, l’industrie et le développement économique du Royaume, à travers des représentations emblématiques comme le pont Mohammed VI, la Tour Mohammed VI ou encore l’aéroport Marrakech-Menara. Le billet commémoratif de 100 dirhams, quant à lui, se distingue par une dominante gris-jaune et une thématique résolument sportive, célébrant la Coupe d’Afrique des nations 2025, avec des références explicites au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, à des silhouettes de joueurs en action et à un ballon orné de la carte du continent africain.

Dans des conditions normales d’éclairage et d’attention, ces différences thématiques et chromatiques permettent une identification claire. Toutefois, dans des contextes moins favorables, tels que les paiements rapides, les environnements faiblement éclairés, ou encore la manipulation de billets usés, la distinction peut devenir moins évidente, notamment pour les personnes âgées ou les usagers peu familiarisés avec les nouvelles émissions.

S’agissant des éléments de sécurité, les deux billets reposent sur une architecture quasi identique. Filigrane représentant le portrait royal et la valeur faciale visible par transparence, fil de sécurité à fenêtres à effet dynamique, encres à couleur changeante, image latente basée sur l’étoile à cinq branches, micro-textes et motif de repérage recto verso sont communs aux deux coupures. Cette sophistication renforce la protection contre la contrefaçon, mais n’aide pas nécessairement à une reconnaissance instantanée de la valeur faciale pour l’usager non averti.

Élément100 DH – CAN 2025200 DH
Fil de sécuritéEffet dynamique, changement de couleurEffet dynamique tridimensionnel
Encre à couleur changeanteNombre «100» + ballon styliséNombre «200»
Image latenteÉtoile → «100»Étoile → «200»
Motif malvoyantsTrois polygones inspirés du ballonQuatre étoiles à cinq branches
Micro-textesOuiOui
Repérage recto/versoNombre «100» complet par transparenceNombre «200» complet par transparence

Des mécanismes de différenciation existent néanmoins. Le billet de 100 dirhams comporte un motif tactile composé de trois polygones inspirés du ballon de football, tandis que le billet de 200 dirhams présente quatre étoiles à cinq branches, permettant aux personnes malvoyantes de distinguer les deux coupures par le toucher. De même, la valeur faciale est clairement indiquée en chiffres, en lettres arabes et à travers l’image latente, ce qui limite le risque d’erreur dès lors qu’un minimum d’attention est accordé au billet.

En définitive, la proximité de format et la cohérence graphique entre le billet commémoratif de 100 dirhams et le billet de 200 dirhams peuvent, dans certaines conditions spécifiques, induire une confusion ponctuelle lors des échanges en espèces. Cette situation ne remet toutefois pas en cause la lisibilité globale de la monnaie nationale ni la robustesse de ses dispositifs de sécurité. Elle invite plutôt à une vigilance accrue des usagers et, éventuellement, à une réflexion sur l’opportunité de renforcer à l’avenir les éléments de différenciation visuelle immédiate entre les différentes valeurs faciales, en particulier lorsque des billets commémoratifs sont introduits dans le circuit monétaire.

#monnaie#Maroc#Bank Al-Maghrib

