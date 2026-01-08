Fact-checking: peut-on vraiment confondre le nouveau billet de 100 dirhams et le billet de 200 dirhams?

Cet exercice de comparaison et de vérification intervient dans le sillage de l’alerte formulée par l’Observatoire marocain pour la protection du consommateur, qui a attiré l’attention sur des plaintes et observations émanant de citoyens et de commerçants concernant une ressemblance visuelle relative entre le nouveau billet de 100 dirhams et le billet de 200 dirhams. Pour y voir plus clair, nous avons examiné les caractéristiques spécifiques de chacun des billets (description générale, éléments de sécurité, etc.).

D’un point de vue strictement technique, les deux coupures présentent des formats très proches. Le billet commémoratif de 100 dirhams mesure 144 sur 70 millimètres, tandis que le billet de 200 dirhams affiche un format de 151 sur 70 millimètres. Cette différence de longueur, bien que réelle, reste difficilement perceptible lors d’une manipulation rapide, en particulier dans les situations de paiement courant où l’attention portée aux détails est limitée.

Comparaison des caractéristiques générales

Éléments Billet commémoratif 100 DH – CAN 2025 Billet 200 DH – Nouvelle série Nature Billet commémoratif Billet de circulation courante Format 144 × 70 mm 151 × 70 mm Couleur dominante Gris-jaune Bleu Portrait SM le roi Mohammed VI SM le roi Mohammed VI Filigrane Portrait + nombre «100» Portrait + nombre «200» Fil de sécurité À fenêtres, à changement de couleur avec effet dynamique À fenêtres, à effet dynamique tridimensionnel Typographie Caractères progressifs, encres spéciales Caractères progressifs, encres spéciales

Sur le plan graphique, la similitude est encore plus marquée. Les deux billets arborent le portrait du Roi au recto, accompagné des armoiries du Royaume, d’une typographie à caractères progressifs imprimée avec des encres spéciales, ainsi que d’une composition riche intégrant des motifs d’inspiration marocaine. Cette architecture visuelle commune confère aux billets une identité homogène, mais réduit en contrepartie les éléments de rupture immédiate entre les différentes valeurs faciales.

Thématique et message symbolique

100 DH – CAN 2025 200 DH – Nouvelle série Thème central Sport, rayonnement africain, événement continental Infrastructure, industrie, développement économique Message clé Le Maroc comme hub sportif africain et pays hôte de grands événements Le Maroc comme pôle industriel, logistique et technologique Dimension mise en avant Soft power, diplomatie sportive, célébration Modernisation, croissance, ambition économique

La différenciation repose en grande partie sur la couleur dominante et la thématique. Le billet de 200 dirhams adopte une teinte bleue affirmée et met en avant les grandes infrastructures, l’industrie et le développement économique du Royaume, à travers des représentations emblématiques comme le pont Mohammed VI, la Tour Mohammed VI ou encore l’aéroport Marrakech-Menara. Le billet commémoratif de 100 dirhams, quant à lui, se distingue par une dominante gris-jaune et une thématique résolument sportive, célébrant la Coupe d’Afrique des nations 2025, avec des références explicites au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, à des silhouettes de joueurs en action et à un ballon orné de la carte du continent africain.

Lire aussi : Billets de banque: alerte sur une possible confusion entre le nouveau 100 dirhams et l’ancien 200 dirhams

Dans des conditions normales d’éclairage et d’attention, ces différences thématiques et chromatiques permettent une identification claire. Toutefois, dans des contextes moins favorables, tels que les paiements rapides, les environnements faiblement éclairés, ou encore la manipulation de billets usés, la distinction peut devenir moins évidente, notamment pour les personnes âgées ou les usagers peu familiarisés avec les nouvelles émissions.

S’agissant des éléments de sécurité, les deux billets reposent sur une architecture quasi identique. Filigrane représentant le portrait royal et la valeur faciale visible par transparence, fil de sécurité à fenêtres à effet dynamique, encres à couleur changeante, image latente basée sur l’étoile à cinq branches, micro-textes et motif de repérage recto verso sont communs aux deux coupures. Cette sophistication renforce la protection contre la contrefaçon, mais n’aide pas nécessairement à une reconnaissance instantanée de la valeur faciale pour l’usager non averti.

Élément 100 DH – CAN 2025 200 DH Fil de sécurité Effet dynamique, changement de couleur Effet dynamique tridimensionnel Encre à couleur changeante Nombre «100» + ballon stylisé Nombre «200» Image latente Étoile → «100» Étoile → «200» Motif malvoyants Trois polygones inspirés du ballon Quatre étoiles à cinq branches Micro-textes Oui Oui Repérage recto/verso Nombre «100» complet par transparence Nombre «200» complet par transparence

Des mécanismes de différenciation existent néanmoins. Le billet de 100 dirhams comporte un motif tactile composé de trois polygones inspirés du ballon de football, tandis que le billet de 200 dirhams présente quatre étoiles à cinq branches, permettant aux personnes malvoyantes de distinguer les deux coupures par le toucher. De même, la valeur faciale est clairement indiquée en chiffres, en lettres arabes et à travers l’image latente, ce qui limite le risque d’erreur dès lors qu’un minimum d’attention est accordé au billet.

En définitive, la proximité de format et la cohérence graphique entre le billet commémoratif de 100 dirhams et le billet de 200 dirhams peuvent, dans certaines conditions spécifiques, induire une confusion ponctuelle lors des échanges en espèces. Cette situation ne remet toutefois pas en cause la lisibilité globale de la monnaie nationale ni la robustesse de ses dispositifs de sécurité. Elle invite plutôt à une vigilance accrue des usagers et, éventuellement, à une réflexion sur l’opportunité de renforcer à l’avenir les éléments de différenciation visuelle immédiate entre les différentes valeurs faciales, en particulier lorsque des billets commémoratifs sont introduits dans le circuit monétaire.