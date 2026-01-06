Economie

Billets de banque: alerte sur une possible confusion entre le nouveau 100 dirhams et l’ancien 200 dirhams

Une ressemblance signalée entre le nouveau 100 dirhams et l’ancien 200 dirhams.

L’Observatoire Marocain pour la Protection du Consommateur a attiré l’attention sur des plaintes et observations émanant de citoyens et de commerçants concernant une ressemblance visuelle relative entre le nouveau billet de 100 dirhams et l’ancien billet de 200 dirhams. Selon l’Observatoire, cette similarité peut, dans certaines situations, provoquer une confusion involontaire lors des transactions quotidiennes.

Par La Rédaction
Le 06/01/2026 à 15h53

Dans son communiqué, l’Observatoire Marocain pour la Protection du Consommateur précise toutefois que cette ressemblance ne constitue ni une anomalie monétaire ni un défaut de conception, et ne remet nullement en cause la crédibilité de la monnaie nationale. Il s’agit plutôt d’un chevauchement visuel partiel, perceptible notamment dans des conditions spécifiques.

Parmi les facteurs pouvant accentuer cette confusion figurent la proximité des dimensions générales des billets, une relative similitude des couleurs dominantes, oscillant entre des tons bruns et rougeâtres, ainsi que la rapidité des échanges commerciaux ou un éclairage insuffisant. Les personnes âgées ou celles souffrant de troubles visuels peuvent également être plus exposées à ce risque.

L’Observatoire souligne néanmoins que les différences entre les deux coupures restent clairement identifiables dès lors qu’une attention minimale est portée. Chaque billet comporte un chiffre distinctif et apparent indiquant sa valeur faciale, des éléments de sécurité spécifiques, tels que le fil de sécurité, le filigrane ou l’impression en relief, ainsi que des symboles et des designs propres à chaque coupure. Le nouveau billet de 100 dirhams se distingue par ailleurs par l’intégration de technologies de protection plus avancées.

S’inscrivant dans une démarche de prévention et de sensibilisation, l’Observatoire Marocain pour la Protection du Consommateur insiste sur le fait que cette mise en garde ne vise ni à semer l’inquiétude ni à susciter la défiance, mais à renforcer la vigilance, à protéger les consommateurs contre les erreurs involontaires, et à alerter contre toute tentative d’exploitation frauduleuse de cette ressemblance, pratique jugée inacceptable tant sur le plan légal que moral.

À ce titre, l’Observatoire appelle les citoyennes et citoyens à vérifier attentivement les billets lors des paiements ou des encaissements, invite les commerçants et professionnels à faire preuve de davantage de rigueur et de responsabilité, et encourage les autorités compétentes à poursuivre leurs efforts de communication et de sensibilisation autour des caractéristiques des nouvelles coupures.

