Un nouveau billet de 200 dirhams bientôt sur le marché, voici à quoi il ressemble

Un nouveau billet de banque fait son chemin vers le marché au Maroc. Il s’agit de celui de 200 dirhams dont de premiers leaks révèlent d’ores et déjà la nouvelle forme. Bank Al-Maghrib (BAM) opère ce lifting après ceux des billets de 100 dirhams et des pièces de monnaie.

Le nouveau billet de 200 dirhams met en valeur un Maroc tourné vers le développement socio-économique et l’avenir, avec des monuments architecturaux où l’apport le dispute à l’esthétique. Le recto du billet présente le portrait du roi Mohammed VI, les armoiries du Royaume ainsi que des détails architecturaux inspirés des portes marocaines ouvrant sur le pont Mohammed VI, un ouvrage d’art marocain d’une longueur de 950 mètres qui permet à l’autoroute de contournement de Rabat de franchir l’oued Bouregreg.

Plus grand pont à haubans d’Afrique, il a été conçu en forme d’arche symbolisant les nouvelles portes des villes de Rabat et Salé et a été inauguré par le roi Mohammed VI le 7 juillet 2016.

Le verso du billet comporte quant à lui une vue stylisée des véritables bijoux architecturaux que sont le nouvel aéroport Marrakech-Ménara et la Tour Mohammed VI, en plus de représentations renvoyant au développement industriel et numérique du Royaume.

Pour rappel, BAM a annoncé la mise en circulation d’un nouveau billet de 100 dirhams, ainsi que de nouvelles pièces de monnaie de 10 centimes, 20 centimes, 1/2 dirham, 1 dirham, 5 dirhams et 10 dirhams, et ce, depuis le 24 novembre 2023.