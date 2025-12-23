Saham Paiements va reprendre une partie du portefeuille commerçants du CMI

Saham Paiements (filiale de Saham Bank, opérant sur le marché des paiements électroniques par carte) se prépare à reprendre une partie du portefeuille commerçants du Centre Monétique Interbancaire (CMI).

Cette opération s’inscrit dans un mouvement plus large qui vise à ouvrir davantage le marché des paiements électroniques au Maroc à la concurrence entre les Établissements de Paiement (EDP), afin de favoriser la diversification des offres et de stimuler l’innovation au bénéfice des commerçants, indique Saham Bank dans un communiqué.

Cette acquisition en cours, ajoute-t-elle, constitue un levier stratégique pour renforcer la présence de Saham Paiements sur le marché de l’acceptation monétique.

Lire aussi : Comment la fin du monopole du CMI propulse le paiement électronique au Maroc

Elle permettra notamment, explique-t-elle, d’accélérer le déploiement de solutions de paiement modernes, simples et adaptées aux besoins de l’ensemble des segments de marché, en particulier dans le domaine des paiements par carte.

Saham Paiements, poursuit la banque, propose des offres qui couvrent aussi bien les paiements via Terminaux de Paiement Électroniques (TPE) que les transactions en e-commerce.

Pour Mohamed El Morabit, directeur général de Saham Paiements, ce rapprochement marque surtout un tournant dans la recomposition du secteur: «L’évolution du marché de l’acceptation monétique ouvre une nouvelle ère pour les solutions de paiement au Maroc. La reprise d’une partie des contrats commerciaux du CMI nous donne l’opportunité d’accompagner cette transition avec une approche centrée sur la valeur ajoutée pour nos commerçants, fondée sur l’innovation et la transparence».