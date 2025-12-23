Economie

Saham Paiements va reprendre une partie du portefeuille commerçants du CMI

Mohamed El Morabit, directeur général de Saham Paiements.

Saham Paiements s’apprête à acquérir une partie du portefeuille commerçants du Centre Monétique Interbancaire. Cette opération s’inscrit dans l’ouverture accrue du marché à la concurrence et vise à accélérer le déploiement de solutions de paiement innovantes au service des commerçants.

Par La Rédaction
Le 23/12/2025 à 11h47

Saham Paiements (filiale de Saham Bank, opérant sur le marché des paiements électroniques par carte) se prépare à reprendre une partie du portefeuille commerçants du Centre Monétique Interbancaire (CMI).

Cette opération s’inscrit dans un mouvement plus large qui vise à ouvrir davantage le marché des paiements électroniques au Maroc à la concurrence entre les Établissements de Paiement (EDP), afin de favoriser la diversification des offres et de stimuler l’innovation au bénéfice des commerçants, indique Saham Bank dans un communiqué.

Cette acquisition en cours, ajoute-t-elle, constitue un levier stratégique pour renforcer la présence de Saham Paiements sur le marché de l’acceptation monétique.

Lire aussi : Comment la fin du monopole du CMI propulse le paiement électronique au Maroc

Elle permettra notamment, explique-t-elle, d’accélérer le déploiement de solutions de paiement modernes, simples et adaptées aux besoins de l’ensemble des segments de marché, en particulier dans le domaine des paiements par carte.

Saham Paiements, poursuit la banque, propose des offres qui couvrent aussi bien les paiements via Terminaux de Paiement Électroniques (TPE) que les transactions en e-commerce.

Pour Mohamed El Morabit, directeur général de Saham Paiements, ce rapprochement marque surtout un tournant dans la recomposition du secteur: «L’évolution du marché de l’acceptation monétique ouvre une nouvelle ère pour les solutions de paiement au Maroc. La reprise d’une partie des contrats commerciaux du CMI nous donne l’opportunité d’accompagner cette transition avec une approche centrée sur la valeur ajoutée pour nos commerçants, fondée sur l’innovation et la transparence».

Par La Rédaction
Le 23/12/2025 à 11h47
#CMI#paiement mobile#TPE#Monétique#concurrence

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Paiements électroniques: six projets d’acquisition des actifs du CMI notifiés au Conseil de la concurrence

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Paiement électronique: Naps obtient réparation du CMI

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Fin du quasi-monopole du CMI: une nouvelle ère pour les paiements électroniques

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Paiement électronique: le démantèlement du monopole du CMI amorcé

Articles les plus lus

1
2025, l’annus horribilis pour l’Algérie
2
Barrages: un gain de 237 millions de m³ en cinq jours, le taux de remplissage passe à 33,6%
3
Le temps des médiations entre Alger et Rabat?
4
Abdellatif Hammouchi accorde une prime exceptionnelle au personnel de la DGSN
5
Bourse de Casablanca: ce qui explique le retour en force des particuliers
6
Rabat: mise en service à Hay Riad du plus grand parking souterrain de la ville
7
Défense. Tout savoir sur le Collège royal de l’enseignement militaire supérieur, la fabrique des élites des FAR
8
Le prince héritier Moulay El Hassan préside la cérémonie d’ouverture de la 35ème édition de la CAN
Revues de presse

Voir plus