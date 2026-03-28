Economie

Mondial 2030: le ministre français délégué au Commerce extérieur attendu le 2 avril à Rabat

Le ministre français délégué au Commerce extérieur et de l’attractivité de France, Nicolas Forissier.. AFP or Licensors

En visite de travail de deux jours au Maroc, le ministre français délégué au Commerce extérieur et de l’attractivité de France, Nicolas Forissier, entend insuffler une nouvelle dynamique au partenariat économique bilatéral, avec en ligne de mire les opportunités d’investissement et de coopération liées à la Coupe du monde 2030.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 28/03/2026 à 13h29

Le ministre français délégué au Commerce extérieur et de l’attractivité de France, Nicolas Forissier, effectuera une visite de travail de deux jours au Maroc, inscrite dans une dynamique de consolidation du partenariat économique bilatéral et de préparation des grands chantiers liés à la Coupe du monde 2030.

Pour ce premier déplacement officiel depuis sa nomination, le responsable français prévoit une série d’entretiens avec des membres du gouvernement marocain, axés sur l’identification de leviers opérationnels susceptibles d’intensifier les flux d’investissement, de favoriser les coentreprises et de renforcer l’intégration industrielle entre les deux pays. Cette séquence diplomatique intervient dans un contexte marqué par la coorganisation, par le Maroc aux côtés de l’Espagne et du Portugal, de la Coupe du monde de football 2030, un événement structurant en matière d’infrastructures et de développement territorial.

Lire aussi : Mondial 2030: la FIFA inspecte le Grand Stade de Tanger lors d’une visite officielle

Selon une source autorisée, cette mission vise également à promouvoir le positionnement des entreprises françaises sur les segments stratégiques des infrastructures et de la mobilité, notamment à travers des projets structurants dans les domaines du transport, de la logistique et de l’ingénierie urbaine. L’enjeu consiste à capitaliser sur le savoir-faire français afin d’accompagner les investissements programmés dans la perspective de cet événement planétaire.

Par ailleurs, une rencontre institutionnelle est prévue entre le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, et son homologue français, Philippe Diallo. Cet échange devrait porter sur les modalités de coopération sportive et organisationnelle, dans une logique de partage d’expertise en matière de gouvernance footballistique et de gestion des grandes compétitions.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 28/03/2026 à 13h29
#Maroc-France#Coopération#Mondial 2030#Entreprise#FRMF#Fouzi Lekjaa#1976#Nicolas Forissier

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