Mine de Zgounder: Aya Gold & Silver annonce une production record de près de 2 millions d’onces d’argent en 2023

La mine de Zgounder, située à 200 km au sud de Marrakech, réalise une nouvelle performance. Dans un communiqué publié le 11 janvier, la compagnie canadienne Aya Gold & Silver, spécialisée dans l’extraction de métaux précieux, y annonce une production record de 1.970.646 d’onces d’argent d’une teneur moyenne de 250 grammes par tonne en 2023, notamment grâce aux 450.046 onces d’argent produites au quatrième trimestre.

Dans le détail, il s’agit d’une production de 1.230.410 d’onces de concentré d’argent et de 740.236 onces de lingots d’argent. Ce volume, qui représente une hausse de 4,8% par rapport à 2022, dépasse les prévisions d’Aya Gold & Silver qui variaient entre 1,7 et 1,9 million d’onces.

Production record pour la troisième année consécutive

«Je suis extrêmement fier de notre équipe d’exploitation qui a réalisé une autre année de surproduction à Zgounder. Non seulement nous avons dépassé les prévisions de production pour la troisième année consécutive, mais 2023 a été une année record, avec une production d’argent de près de 2 millions d’onces», s’est réjoui Benoit La Salle, PDG d’Aya Gold & Silver.

Selon lui, «cette étape importante a été franchie au cours d’une année de transition», au moment où son entreprise achève l’expansion de la mine de Zgounder afin de quadrupler la production et poursuit les forages à Zgounder et à Boumadine. «Nous continuons à respecter les délais et le budget, avec une mise en service au deuxième trimestre et une montée en puissance complète au quatrième trimestre 2024», ajoute-t-il.

Le 14 novembre dernier, Aya Gold & Silver avait annoncé des recettes d’un montant total de 11,7 millions de dollars au cours du troisième trimestre 2023, en hausse de 63% par rapport à la même période en 2022, grâce à la mine de Zgounder.