Aya Gold & Silver: des recettes en hausse de 63% grâce à la mine marocaine de Zgounder

Highlights of today's Q3 results:

💵Silver production of 519.1K oz at low $10.73/oz cash cost

📈 Generated $11.7M in revenue & $7.7M in operating cash flow

📈Zgounder expansion 60% complete

📈 Boumadine main trend strike extended to 4.2km



➡️https://t.co/0t83f2iOit$AYA $AYASF pic.twitter.com/69poJZ8wLf