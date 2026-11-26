Réuni ce jeudi 26 novembre sous la présidence de Moulay Hafid Elalamy, le conseil de surveillance a acté cette évolution de la gouvernance. Ahmed El Yacoubi assurera la passation avec son successeur d’ici à la fin de l’année, avant de siéger au conseil de surveillance en qualité de représentant du Groupe Saham. Il intégrera également le comité des risques.

Ce changement s’inscrit dans le schéma de transition défini lors de l’entrée du Groupe Saham au capital de la banque. Ahmed El Yacoubi avait alors été appelé à poursuivre sa mission à la tête du directoire le temps d’assurer cette transition.

Le futur président du directoire connaît bien les rouages du groupe. Directeur général du Groupe Saham depuis 2018, Moulay Mhamed Elalamy a auparavant dirigé Saham Assistance, puis Saham Assurance Maroc, avant d’occuper les fonctions de secrétaire général. Il a notamment piloté l’acquisition de Société Générale Maroc par le Groupe Saham en 2024.

Au sein du directoire, il retrouvera Asmae Hajjami, François Marchal, Mehdi Benbachir et Jérôme Brun, qui conservent leurs fonctions de directeurs généraux. Les nominations annoncées restent soumises à l’approbation de Bank Al-Maghrib, conformément à la réglementation en vigueur.