Saham Bank lance MyFX et digitalise les opérations de change des entreprises

Saham Bank positionne MyFX comme une évolution structurelle de son offre de services financiers. Selon le communiqué de la banque, la solution «accélère sa transformation digitale avec l’application MyFX (My Foreign Exchange), première plateforme mobile de change au Maroc». Cette affirmation s’inscrit dans une logique d’innovation de service où la digitalisation des opérations de marché devient un vecteur de différenciation bancaire.

Le lancement de cette solution intervient dans un environnement où les entreprises opérant à l’international recherchent une exécution plus fluide de leurs opérations de change. Le communiqué de Saham Bank souligne que MyFX «vient redéfinir les standards du change au Maroc», en intégrant une dimension mobile jusque-là absente des pratiques du marché local.

La banque met en avant une innovation qualifiée de structurante pour le secteur. Selon le communiqué, «MyFX introduit la première application mobile de change de devises dans le pays». Cette dimension place la solution dans une logique de rupture technologique au sein des services de salle des marchés destinés aux entreprises.

L’accès mobile au marché des changes traduit une évolution des usages bancaires professionnels, où la gestion des opérations financières tend à s’affranchir des contraintes de localisation. Le communiqué précise que cette innovation permet «aux entreprises de piloter leurs opérations en temps réel, en toute autonomie, directement depuis leurs smartphones», illustrant une logique de désintermédiation progressive dans l’exécution des transactions.

Lire aussi : nabD, la nouvelle offre 100% digitale de Saham Bank

La conception de MyFX répond à des conditions de marché caractérisées par une forte sensibilité à la rapidité d’exécution et à la disponibilité de l’information. Selon Saham Bank, «dans un environnement marqué par la volatilité des marchés, la rapidité d’exécution et l’accès à l’information sont devenus essentiels».

Cette lecture du contexte financier positionne la solution comme un outil d’adaptation aux nouvelles contraintes opérationnelles des entreprises importatrices et exportatrices. Le communiqué insiste sur la capacité de MyFX à offrir «un accès direct, sécurisé et autonome au marché des changes marocain, depuis n’importe quel support connecté», renforçant la dimension multi-support de l’outil.

Une plateforme pensée pour les opérateurs du commerce international

MyFX s’adresse prioritairement aux acteurs du commerce international. Le communiqué précise qu’elle est «développée spécifiquement pour les importateurs et exportateurs» et qu’elle propose «un accès continu au marché des changes». Cette continuité d’accès constitue un élément central de la proposition de valeur de la plateforme.

L’architecture fonctionnelle de MyFX repose sur plusieurs modules opérationnels destinés à renforcer la maîtrise des opérations de change. Selon le communiqué, la plateforme permet l’accès à des «cours en temps réel avec visibilité immédiate des conditions d’exécution», ainsi que l’«achat et vente de devises en toute autonomie».

Les utilisateurs disposent également d’un dispositif de suivi des opérations avec export des données en formats Excel et PDF, ainsi qu’un canal de communication intégré permettant un échange direct avec les experts de la banque. Le communiqué mentionne également la possibilité de «demandes de cotation (RFQ)», intégrées dans l’interface.

La dimension de simplicité repose sur une dématérialisation complète des opérations, décrite comme un processus «tout se fait en ligne, sans déplacement». La rapidité est associée à l’exécution en temps réel des transactions, tandis que la transparence se traduit par une visibilité directe sur les taux et conditions de marché.

Lire aussi : Saham Bank: la croissance est au rendez-vous

L’accessibilité constitue un élément distinctif renforcé par la disponibilité de la plateforme «24h/24 et 5j/7 via web et mobile», qualifiée dans le communiqué de première sur le marché marocain. Cette combinaison redéfinit les modalités d’accès aux services de change pour les entreprises.

Le positionnement stratégique de MyFX dépasse la seule dimension technologique pour s’inscrire dans une logique d’aide à la décision. Selon le communiqué, «avec MyFX, les entreprises disposent d’un outil qui leur permet de prendre les bonnes décisions au bon moment, dans un environnement de marché en constante évolution».

Cette approche traduit une intégration plus étroite entre information de marché et exécution opérationnelle. Elle place la plateforme au croisement des enjeux de gestion des risques de change et d’optimisation des décisions financières.

La portée opérationnelle de MyFX est également soulignée par la direction de la banque d’investissement de Saham Bank. Selon Larbi Mouline, DGA en charge de la Banque d’investissement, cité dans le communiqué, «avec MyFX, nous offrons à nos clients une maîtrise totale de leurs opérations de change, en combinant technologie de pointe, transparence et réactivité».

Il ajoute que «cette innovation illustre concrètement notre engagement à transformer en profondeur l’expérience transactionnelle», confirmant l’orientation structurelle de la démarche de digitalisation engagée par la banque. Selon le communiqué, cette initiative constitue une réponse directe aux exigences d’un environnement où l’information et la réactivité conditionnent désormais la qualité des décisions économiques.