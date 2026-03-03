Exclusif. Comment le groupe Saham veut intensifier son internationalisation, sans perdre son ADN marocain

Ce mouvement s’inscrit dans une trajectoire déjà engagée depuis la fusion de Majorel avec Teleperformance en novembre 2023, à l’issue de laquelle Saham est devenu l’un des actionnaires de référence du groupe. L’opération reste, comme toute montée au capital de cette nature, soumise aux procédures réglementaires en vigueur.

Un acteur mondial avec un actionnaire de référence marocain

Au-delà de la mécanique capitalistique, l’enjeu est celui d’un positionnement: Teleperformance est un acteur mondial, présent sur les quatre continents, avec plus de 500.000 collaborateurs dans près de 100 pays. En 2025, le groupe a réalisé 10,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 781 millions d’euros de résultat net. Pour Saham, renforcer son exposition à un tel actif revient à consolider un ancrage dans une économie de services globalisée, où la transformation technologique (dont l’IA) recompose rapidement les chaînes de valeur.

Cette stratégie reflète aussi la phase de consolidation engagée par Moulay Hafid Elalamy depuis son retrait de la vie politique en 2021. Après avoir quitté le gouvernement, il a repris le contrôle direct de ses priorités économiques, notamment avec le rachat des activités de Société Générale au Maroc pour créer Saham Bank, puis par une présence accrue dans des actifs internationaux. Depuis août 2024, il préside le conseil d’administration de TP, alors cotée au CAC 40, un signal de l’intégration croissante de dirigeants marocains dans les instances de gouvernance de grandes entreprises européennes. Cette même année 2024, MHE devenait le premier Marocain élu membre du conseil exécutif de la Chambre de Commerce Internationale (CCI).

Une évolution des grands groupes marocains

Plus largement, la séquence illustre une évolution des grands groupes marocains. L’internationalisation ne se pense plus uniquement en projection «vers le Sud», mais dans une logique plus mondiale: participation dans des champions globaux, présence dans les places financières internationales et recherche d’influence sur des actifs de premier plan.

Pour autant, selon une source proche du groupe, Saham conserve un marqueur identitaire clair: une base marocaine et des décisions structurantes prises depuis le Maroc, avec une stratégie d’investissement qui vise à combiner ancrage national et accès direct aux grandes plateformes mondiales. Une manière de faire évoluer le périmètre, sans déplacer le centre de gravité.