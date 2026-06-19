Marrakech: Mohamed Ould Errachid souhaite ouvrir le Forum parlementaire économique euro-méditerranéen à l’Afrique

Le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid à l'ouverture du Forum parlementaire économique euro-méditerranéen, le 19 juin 2026 à Marrakech (Y.Mannan/Le360).

Mohamed Ould Errachid, président de la Chambre des conseillers, a procédé, ce vendredi 19 juin, à Marrakech à l’ouverture de la 4ème édition du Forum parlementaire économique pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe. Cette rencontre de haut niveau est consacrée aux enjeux de l’intégration économique, de l’intelligence artificielle, de la transition énergétique et du renforcement de la coopération régionale.

Devant plus de 400 parlementaires, responsables institutionnels et représentants d’organisations internationales, le président de la Chambre des conseillers a donné le coup d’envoi des travaux en plaidant pour un élargissement des partenariats avec le continent africain. Il a souligné que cette orientation constitue l’un des quatre axes stratégiques du Forum parlementaire euro-méditerranéen.

Conformément à la Vision royale faisant de la diplomatie parlementaire un levier essentiel du rayonnement international du Royaume, Mohamed Ould Errachid a estimé que ce forum a su s’imposer comme une plateforme de référence du dialogue interparlementaire en inscrivant notamment l’Initiative royale pour la façade atlantique africaine parmi ses priorités. Cette initiative, qui concerne 23 pays du continent, est appelée à devenir un espace privilégié de coopération Sud-Sud et d’intégration régionale, a indiqué le président de la Chambre des conseillers, originaire de Laâyoune, capitale des provinces du Sud.

Les travaux de cette 4ème édition, organisée du 19 au 21 juin, réunissent notamment le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, ainsi que plusieurs membres du gouvernement marocain. Les débats portent sur des thématiques liées à l’intégration économique régionale, à l’intelligence artificielle, à la transition énergétique, au financement du développement et à la coopération régionale.

Souvent présenté comme le «mini-Davos marocain», ce rendez-vous est organisé en partenariat avec la Chambre des conseillers et, pour la première fois, avec le Réseau parlementaire de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI).

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Au-delà des questions économiques, cette rencontre constitue également une plateforme de dialogue politique et de diplomatie parlementaire. Plusieurs dossiers d’intérêt régional et international figurent à l’ordre du jour des discussions.

À cette occasion, les représentants du Royaume, ministres comme parlementaires, devraient réaffirmer la position du Maroc sur la question du Sahara, fondée sur l’initiative marocaine d’autonomie, qualifiée de solution sérieuse et crédible par le Conseil de sécurité des Nations unies.

Coorganisatrice de cette rencontre, l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) est une organisation internationale regroupant 34 parlements membres issus de l’espace euro-méditerranéen et du Golfe. Elle œuvre au renforcement du dialogue politique, de la coopération régionale et de la concertation autour des grands défis économiques, sécuritaires et géopolitiques auxquels la région est confrontée.