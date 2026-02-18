Maroc-UE: un partenariat économique aux sommets, entre records d’échanges et soutien structurel

Selon les dernières données communiquées par sa représentation à Rabat, l’UE confirme sa position de premier partenaire économique et commercial du Maroc. Cette relation privilégiée se déploie sur deux volets complémentaires: un appui financier et technique conséquent, et une dynamique commerciale exceptionnellement florissante. Sur le plan de la coopération au développement, l’engagement européen s’est traduit par une enveloppe financière avoisinant les 5,3 milliards de dirhams.

Cette aide s’inscrit dans le cadre d’une collaboration étroite, conditionnée par un engagement réciproque en faveur des grandes réformes et des chantiers structurels engagés par le Maroc, rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 19 février. Elle irrigue des secteurs fondamentaux tels que l’éducation, la formation professionnelle, la justice et les droits de l’Homme, et soutient également le financement d’investissements publics stratégiques dans les domaines de l’eau et de l’énergie.

Parallèlement, la dimension commerciale de ce partenariat affiche une santé remarquable. Depuis l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat en mars 2000, les échanges bilatéraux ont été multipliés par cinq, atteignant un niveau sans précédent de 649 milliards de dirhams. Cette performance hisse le Maroc au rang de premier partenaire commercial de l’UE sur le continent africain. Aujourd’hui, près d’un tiers des exportations marocaines (représentant 17% du PIB national) sont absorbées par le marché européen, alors que plus de la moitié des importations du Royaume proviennent de l’UE.

Le volet agricole illustre de manière éclatante cette croissance, avec un développement remarquable des échanges. Ceux-ci ont atteint près de 7 milliards d’euros en 2024, enregistrant toutefois un très léger repli, de l’ordre de 1% comparativement à 2023. Depuis la mise en œuvre de l’accord agricole de 2012, les exportations marocaines vers l’UE ont triplé, et s’établissent à 3,4 milliards d’euros en 2024. Les exportations européennes vers le Maroc ont, quant à elles, également connu une progression significative, atteignant 1 milliard d’euros, soit trois fois plus qu’en 2012.

L’année 2024 a été marquante pour le Maroc, qui s’est imposé comme le premier exportateur mondial de légumes vers l’Europe. Avec un volume d’un million de tonnes, ces exportations ont généré une valeur de 1,7 milliard d’euros, en hausse de 7% par rapport à 2023. «La pomme de terre s’est distinguée au sein de cette catégorie, représentant à elle seule 29% du total des exportations agricoles marocaines vers l’UE», écrit le quotidien. Sa valeur a atteint 1 milliard d’euros, soit une augmentation de 3%, portée par un bond de 18% des volumes exportés, qui ont totalisé 581.000 tonnes.

Enfin, concernant les flux inverses, «le blé tendre demeure le principal produit agricole importé par le Maroc depuis l’UE», indique Al Ahdath Al Maghribia. En 2024, les importations se sont élevées à 3,7 millions de tonnes, pour une valeur de 785 millions de dirhams, ce qui représente 22% du total des importations agricoles en provenance de l’UE. Après une année 2023 marquée par des achats exceptionnels (4,6 millions de tonnes), les importations de 2024 ont enregistré un recul de 19%. Malgré cette baisse conjoncturelle, l’UE reste un fournisseur de premier plan, couvrant près de 60% des besoins en blé du Maroc.