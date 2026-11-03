Economie

M2T remporte le prix «best compliance team» aux Excellence in Compliance Awards

Le siège du groupe BCP à Casablanca.

M2T, établissement de paiement du groupe BCP, a été distingué à Dubaï en remportant le prix «Best Compliance Team», qui récompense l’excellence de ses pratiques en matière de conformité, de gouvernance et de maîtrise des risques.

Par La Rédaction
Le 03/11/2026 à 13h28

M2T, établissement de paiement du groupe Banque Centrale Populaire (BCP) et acteur majeur des services de paiement et de proximité au Maroc, a remporté le prix «Best Compliance Team» (meilleure équipe de conformité) lors des Excellence in Compliance Awards, organisés le 3 septembre 2026 à Dubaï par la Middle East & Africa Compliance Association (MEACA), en partenariat avec NielsonSmith, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Les Excellence in Compliance Awards distinguent les organisations et professionnels qui se démarquent par la qualité de leurs pratiques en matière de conformité, d’éthique et de gouvernance au Moyen-Orient et en Afrique, a-t-il expliqué.

Finaliste aux côtés de JHI et Nedbank, M2T s’est vu décerner ce prix en reconnaissance de l’engagement de ses équipes et de la solidité de son dispositif de conformité et de maîtrise des risques, note le groupe bancaire.

Lire aussi : M2T doublement récompensée aux APIDE Awards 2026 pour Chaabi Pay et Chaabi Payment

Attribuée par un jury composé de professionnels expérimentés issus des secteurs bancaire, financier et des paiements, «cette distinction vient saluer les efforts engagés par M2T pour renforcer en continu ses dispositifs internes et inscrire la conformité au cœur de son fonctionnement et de son développement», souligne-t-il.

Le groupe explique que, dans un environnement marqué par la digitalisation croissante des services financiers et l’évolution des exigences réglementaires, M2T fait de la conformité un pilier de son modèle et un facteur essentiel de confiance et de maîtrise des risques.

«Cette distinction conforte son engagement en faveur d’un développement responsable et durable, en cohérence avec les standards de gouvernance et de gestion des risques du groupe Banque Centrale Populaire», conclut-il.

Par La Rédaction
Le 03/11/2026 à 13h28
#BCP#M2T#prix#Excellence in Compliance Awards

LEs contenus liés

Economie

Paiement multicanal: M2T, filiale du groupe BCP, lance son offre «Chaabi payment»

Economie

BCP et Réseau Entreprendre Maroc renforcent leur partenariat pour l’accompagnement des jeunes entrepreneurs

Entreprise

Entrepreneuriat et développement des TPE au Maroc: Le groupe BCP distingué pour son engagement

Economie

Marocains du Monde: BCP et Seniors Plus lancent Bladi Tiqqa pour les seniors

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Budget 2027: les dernières infos
2
Veto sur le Sahara: le 10 novembre, Moscou devra s’expliquer devant 193 États, et Alger choisir son camp
3
Chips au Maroc: au-delà de la polémique, qui fabrique quoi et qui profite vraiment du marché?
4
ONU: quand le veto russe traduit une humiliation et une perte d’autonomie de l’Algérie
5
MINURSO: 340 départs, 13 sites à rendre, l’ONU détaille le démontage de la mission
6
Union africaine: Alger tente de faire de la Commission une annexe de sa diplomatie
7
Budget 2027: l’Algérie dépense deux dinars pour un dinar gagné, et oublie de le dire
8
Le quotidien français Les Échos: la fin de la MINURSO est un signal envoyé aux investisseurs
Revues de presse

Voir plus