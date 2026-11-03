M2T remporte le prix «best compliance team» aux Excellence in Compliance Awards

M2T, établissement de paiement du groupe Banque Centrale Populaire (BCP) et acteur majeur des services de paiement et de proximité au Maroc, a remporté le prix «Best Compliance Team» (meilleure équipe de conformité) lors des Excellence in Compliance Awards, organisés le 3 septembre 2026 à Dubaï par la Middle East & Africa Compliance Association (MEACA), en partenariat avec NielsonSmith, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Les Excellence in Compliance Awards distinguent les organisations et professionnels qui se démarquent par la qualité de leurs pratiques en matière de conformité, d’éthique et de gouvernance au Moyen-Orient et en Afrique, a-t-il expliqué.

Finaliste aux côtés de JHI et Nedbank, M2T s’est vu décerner ce prix en reconnaissance de l’engagement de ses équipes et de la solidité de son dispositif de conformité et de maîtrise des risques, note le groupe bancaire.

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Attribuée par un jury composé de professionnels expérimentés issus des secteurs bancaire, financier et des paiements, «cette distinction vient saluer les efforts engagés par M2T pour renforcer en continu ses dispositifs internes et inscrire la conformité au cœur de son fonctionnement et de son développement», souligne-t-il.

Le groupe explique que, dans un environnement marqué par la digitalisation croissante des services financiers et l’évolution des exigences réglementaires, M2T fait de la conformité un pilier de son modèle et un facteur essentiel de confiance et de maîtrise des risques.

«Cette distinction conforte son engagement en faveur d’un développement responsable et durable, en cohérence avec les standards de gouvernance et de gestion des risques du groupe Banque Centrale Populaire», conclut-il.