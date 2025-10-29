Economie

LOT Polish Airlines inaugure sa première liaison directe Varsovie–Marrakech

Un Boeing 737 Max 8 de la compagnie LOT Polish Airlines.

La compagnie aérienne polonaise LOT Polish Airlines a assuré ce mercredi son premier vol direct entre Varsovie et Marrakech, marquant ainsi l’ouverture officielle d’une nouvelle ligne reliant la capitale polonaise à la ville ocre.

Par La Rédaction
Le 29/10/2025 à 13h33

L’appareil de la compagnie polonaise, un Boeing 737 MAX 8, a décollé ce matin de l’aéroport Chopin de Varsovie pour atterrir à Marrakech-Ménara aux alentours de 14h00, avec à son bord des passagers, des représentants de la compagnie et plusieurs invités venus célébrer cet événement inaugural.

Lors de l'inauguration du vol Varsovie–Marrakech de LOT Polish Airlines, le 29 octobre 2025.

Cette liaison, opérée deux fois par semaine, les mercredis et samedis, s’inscrit dans le cadre du programme hivernal 2025-2026 de LOT, qui mise sur le Maroc comme nouvelle destination phare pour les voyageurs polonais en quête de dépaysement et de soleil.

Le vol LO163 quitte Varsovie à 9h50, tandis que le vol retour LO164 décolle de Marrakech à 15h35 pour rejoindre Varsovie en fin de soirée. Ces horaires ont été pensés pour faciliter les correspondances avec les vols domestiques et européens du réseau LOT.

Avec cette ouverture, la compagnie nationale polonaise renforce sa présence en Afrique du Nord, offrant une nouvelle porte d’entrée vers le Maroc pour les voyageurs d’Europe centrale et orientale. Du côté marocain, cette connexion directe promet de stimuler le tourisme polonais à Marrakech, déjà en forte progression ces dernières années.

#Transport aérien#Maroc#Pologne#Marrakech#Varsovie









