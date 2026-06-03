L’ONDA mobilisée pour accompagner les Lions de l’Atlas vers le Mondial 2026

L’Office national des aéroports (ONDA) a organisé, mercredi à l’aéroport de Rabat-Salé, une cérémonie à l’occasion du départ de l’équipe nationale marocaine de football vers les États-Unis, où les Lions de l’Atlas représenteront le Royaume lors de la Coupe du monde. Selon le communiqué de l’établissement, l’ONDA, «partenaire institutionnel de référence de la Fédération royale marocaine de football (FRMF)», a tenu à marquer symboliquement cette étape avant l’envol de la délégation nationale.

Avant l’embarquement à bord d’un vol spécial de Royal Air Maroc reliant Rabat à New York-JFK, les joueurs, le staff technique et l’ensemble de la délégation ont été accueillis par une haie d’honneur formée par les équipes de l’ONDA. Le communiqué précise que cette mobilisation a réuni notamment le personnel d’accueil, les agents de facilitation, les techniciens des aérogares, les ingénieurs infrastructures, les pompiers d’aérodrome ainsi que les cadres de l’établissement.

Cette initiative traduit également l’engagement opérationnel de l’Office dans l’accompagnement des déplacements liés aux grandes compétitions sportives. D’après le communiqué, «l’ensemble des équipes de l’ONDA» est mobilisé aux côtés de la Fédération royale marocaine de football afin d’assurer «dans les meilleures conditions, le voyage des équipes et des fans marocains durant cette Coupe du monde 2026».

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Cet événement s’inscrit dans le prolongement du partenariat stratégique liant l’ONDA à la FRMF. Signée en mars 2026, la convention conclue entre les deux institutions consacre l’Office comme l’un des partenaires institutionnels de référence de la Fédération pour l’accompagnement de la mobilité des équipes nationales et des grandes compétitions sportives.

Le dispositif prévoit notamment l’amélioration des conditions d’accueil et de déplacement des sélections marocaines, le renforcement des mécanismes logistiques destinés aux délégations sportives ainsi que le soutien au rayonnement international du Maroc en tant que nation sportive, souligne le communiqué.

L’ONDA mobilisée pour accompagner les Lions de l’Atlas vers le Mondial 2026

Cette mobilisation intervient alors que le Royaume se prépare à accueillir plusieurs échéances sportives majeures. L’ONDA affirme ainsi «réaffirmer son engagement aux côtés des institutions nationales pour contribuer au rayonnement du Maroc et à la réussite de ses ambitions».

Au-delà de l’organisation logistique du déplacement, l’Office a souhaité donner une dimension symbolique à ce départ. «Aujourd’hui, depuis Rabat, avec nos Lions de l’Atlas, ce sont les espoirs, les rêves et les aspirations de millions de Marocains qui ont embarqué à destination des États-Unis», indique le communiqué.

L’ONDA a enfin adressé aux Lions de l’Atlas «ses vœux de réussite les plus sincères pour le Mondial 2026», réaffirmant son soutien à la sélection nationale avant son entrée dans la compétition.