L’ONCF organise une «Journée d’intégration» pour ses nouvelles recrues

Ce stage de préparation exceptionnel organisé par l’ONCF le 4 novembre a regroupé 320 recrues issues de trois promotions différentes (2022, 2023, 2024), en présence du directeur général, Mohamed Rabie Khlie.

Cette journée d’intégration a été l’occasion de présenter «les nouveaux projets de développement et le rôle stratégique de l’ONCF dans l’accompagnement des grands projets nationaux dont l’organisation de la Coupe du monde de football 2030 qui renforcera la visibilité du Maroc sur la scène internationale».

Dans une déclaration pour Le360, Ouiame Taimouri, chef du département de la planification et du capital humain, a affirmé que la rencontre a été «l’occasion d’échanger sur les missions, les valeurs et les défis en prévision du cap de 2030». «L’objectif de ce stage est de développer les liens et de baliser le chemin pour les challenges de 2030», a conclu la responsable.

Pour Hiba Aabour, nouvelle chargée d’étude à la direction des ressources humaines, cette rencontre est une précieuse occasion «d’échanger entre anciens et nouveaux collaborateurs ainsi que de consolider la formation des réseaux».