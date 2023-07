Location de caftans: un business rentable?

Pour assister à un mariage, à des fiançailles ou à un baptême, les tenues traditionnelles sont toujours très appréciées, notamment des femmes. Mais l’achat ou la confection de ces tenues n’est plus d’actualité, observe La Vie Éco. En effet, plusieurs femmes ont désormais recours aux services de boutiques de location de caftans.

Comme l’explique le magazine, les Marocaines, évitant de porter la même tenue dans deux événements différents, ont été confortées par les services proposés par ces boutiques de location de caftans, sans avoir à dépenser d’énormes sommes, nécessaires à l’achat ou à la confection de ces tenues traditionnelles.

Le constat est sans appel: «Elles trouvent dans ces boutiques de location des pièces à leur goût et à prix réduit, ce qui permet de porter des tenues variées, d’oser des pièces exceptionnelles, de coller à la mode et en même temps d’économiser le[ur] budget», constate l’hebdomadaire spécialisé dans l’économie.

La location de caftans n’est d’ailleurs plus l’apanage des invitées. Comme le souligne l’hebdomadaire, même les mariées préfèrent désormais ne plus confectionner leurs tenues et s’adresser à des «neggafas» pour prendre tout le pack, comprenant tenues, accessoires ainsi que des bijoux.

Ce contexte a bénéficié à plusieurs entrepreneures, portées par une demande de plus en plus accrue et par un gain non négligeable. Les revenus engrangés peuvent atteindre jusqu’à 470.000 dirhams par an. En déduisant les charges, le bénéfice dépasse généralement les 240.000 dirhams.