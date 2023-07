La styliste marocaine Sara Chraibi, invitée de la Fahion Week haute couture, présente sa nouvelle collection à Paris

La Marocaine Sara Chraibi a présenté sa nouvelle collection le 6 juillet à Paris, dans le cadre de la Fashion Week automne-hiver 2023/2024, sur invitation de la Fédération de la haute couture et de la mode.

Le 7 juillet à Paris, la talentueuse Sara Chraibi a présenté «L’envol d’al Buraq», sa nouvelle collection, au sein du lycée parisien Victor Duruy, à l’occasion de la Fashion Week automne-hiver 2023/2024, qui se déroule actuellement à Paris.

Véritable hommage au Maroc et à la culture de ce pays, cette nouvelle collection n’a pas manqué de séduire tant par sa palette de couleurs que par ses coupes originales.

Parmi les pièces phares présentées par la styliste originaire de Rabat, une robe blazer oversized aux manches amples, ou encore des tailleurs-pantalons sur mesure et des capes inspirées du vestiaire traditionnel marocain.

Le caftan marocain n’a pas manqué d’inspirer cette collection, avec notamment des robes près du corps recouvertes d’un tissu transparent, reprenant ainsi l’idée de la superposition des tissus et des matières, propre à cet habit traditionnel. On retrouve également l’empreinte du caftan dans les embellissements à formes géométriques sur les corsages et l’emploi de tissus tels que la mousseline de soie, ou encore de fils de sabra, cette soie végétale extraite des feuilles d’aloe vera, traditionnellement utilisée pour le tissage dans la mode artisanale marocaine.

Après avoir précédemment participé à la Fashion Week haute couture parisienne en janvier, Sara Chraibi a fait une fois encore la démonstration de son talent. Fondée en 2012, sa marque basée à Rabat fait partie des cinq marques arabes à avoir été invitées à défiler dans le cadre de cette fashion week, aux côtés des Libanais Georges Hobeika, Elie Saab et Zuhair Murad, ainsi que la marque saoudienne basée à Paris Ashi Studio.