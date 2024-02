L’inflation contenue à 2,4% en 2024

Dans sa récente note «Les perspectives macroéconomiques & marché 2024», CFG Bank fournit des estimations optimistes. Une accélération de la croissance économique, une inflation qui poursuivra son recul, un solde budgétaire qui maintiendra son amélioration et des réserves de changes consolidées en sont les principaux enseignements, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du lundi 19 février. Mieux encore, les taux souverains devraient rester stables en 2024, une prévision devant rassurer plusieurs parties (ménages, banques, investisseurs,…)

«La prévision de croissance économique de CFG Bank pour le Maroc en 2024 est optimiste, avec une estimation de 3,2%. Ce qui représente une légère accélération par rapport à l’année précédente (+2,7%)», lit-on. Une performance qui demeurerait, toutefois, inférieure à la moyenne tendancielle d’avant crise sanitaire du Covid-19 et tributaire de la pluviométrie.

«L’autre bonne nouvelle est que l’inflation devrait poursuivre son orientation baissière en 2024 pour se situer à 2,4%, estime CFG Bank. Cette poursuite du mouvement baissier de l’inflation plaiderait en faveur d’un statu quo au niveau de la politique monétaire à court terme», relève le quotidien. Sur le moyen terme, «un retour vers une politique plus accommodante n’est pas à exclure», est-il noté.

En ce qui concerne le solde budgétaire, il devrait poursuivre son amélioration tendancielle pour s’établir a -4% du PIB en 2024, contre -4,5% en 2023. Ainsi, il se rapprochera davantage de son niveau cible de -3,5% du PIB.

De surcroît, la banque s’attend à une consolidation des réserves de changes en 2024. Et ce, grâce à une quasi-stabilité de la balance des biens et services et au maintien des transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE) à des niveaux très élevés.

«Les réserves de change devraient s’établir à 361 milliards de dirhams en 2024, soit environ 5 mois et 6 jours d’importations, contre 5 mois et 16 jours en 2023. De plus, CFG Bank n’envisage aucune pression sur la valeur du dirham en 2024», conclut L’Economiste.