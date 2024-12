Les travaux de modernisation de la route nationale Tanger-Tétouan vus du ciel

Les travaux de renforcement et d’entretien de la route nationale n° 2 (RN2) reliant Tanger à Tétouan sont en pleine effervescence. Menée par la Direction régionale de l’équipement, du transport et de la logistique, cette initiative s’inscrit dans une dynamique visant à moderniser un tronçon clé qui voit défiler chaque jour des milliers de véhicules. Une enveloppe budgétaire de plus de 35 millions de dirhams a été mobilisée pour ce projet, dont l’achèvement est prévu avant mai 2025, promettant des retombées significatives pour les usagers et l’économie locale.

Pour assurer l’avancement fluide des travaux, des dispositifs de signalisation nocturnes et diurnes ont été mis en place. Des équipements modernes, mobilisés sur le terrain, permettent d’accélérer les opérations tout en garantissant la sécurité des automobilistes. Une organisation minutieuse permet la fluidité de la circulation, sans interruption majeure pour les milliers de véhicules qui empruntent quotidiennement ce tronçon., tout en laissant le champ libre aux équipes sur le terrain.

Le renforcement de cet axe routier présente de nombreux avantages stratégiques. Sur le plan de la sécurité, les travaux contribueront à réduire les risques d’accidents en améliorant les infrastructures. D’un point de vue économique, l’optimisation des flux de transport soutiendra les échanges commerciaux entre Tanger et Tétouan, tout en diminuant les coûts logistiques et de maintenance. Enfin, ce projet permettra de protéger l’environnement en réduisant les émissions liées aux embouteillages et aux mauvaises conditions de route.

Ce chantier ne se limite pas à une simple amélioration d’un tronçon routier. Il reflète une vision ambitieuse pour le développement régional. En offrant une meilleure connectivité entre deux pôles majeurs du nord du Maroc, cette initiative participe activement à l’essor économique, social et environnemental de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.