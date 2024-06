Les hôteliers à l’heure de la télédéclaration

Fini les méthodes anciennes de déclaration des nuitées, établies annuellement. L’heure est au digital et au temps réel pour les hôteliers. Ainsi en a décidé la tutelle qui vient d’instituer un système y afférent.

D’après le magazine Challenge, le STDN, accessible via la plateforme www.stdn.ma, permet aux établissements d’hébergement touristique (EHT) d’enregistrer chaque nuitée de manière précise et efficace. Conformément à la loi 80-14 relative aux établissements d’hébergement touristique, cette transition est désormais impérative pour tous les établissements accueillant des touristes, qu’il s’agisse d’hôtels, de maisons d’hôtes ou de résidences hôtelières.

«L’adoption de ce système apporte de nombreux avantages, indique un communiqué du ministère du Tourisme. En plus de garantir la conformité légale, il permet un gain de temps considérable grâce à l’automatisation du processus de déclaration. Les établissements bénéficient également d’un accès instantané à des statistiques, leur offrant la possibilité d’analyser leurs performances et de s’adapter rapidement aux dynamiques du marché», lit-on.

Sur le plan sectoriel, le STDN améliore les analyses de performance des établissements hôteliers en facilitant le suivi des nuitées touristiques, tant nationales qu’internationales. Cela permet aux acteurs de l’hébergement touristique et aux autorités compétentes de mieux comprendre les tendances, d’identifier les points forts et les opportunités d’amélioration, et de développer des stratégies adaptées.

«La mise en œuvre de ce système résulte d’une collaboration étroite entre le Ministère de l’Intérieur, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, la Direction générale de la sûreté nationale et la Gendarmerie royale. En février 2024, une circulaire conjointe de Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, et de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, a été envoyée aux walis, gouverneurs, et délégués régionaux et provinciaux du tourisme», rappelle Challenge.

Cette circulaire les exhortait à suivre les inscriptions et télédéclarations et à sensibiliser les hôteliers sur l’importance de se conformer à cette nouvelle réglementation.

Grâce à cette mobilisation, 3.414 établissements d’hébergement touristique classés (EHTC), soit 83% des EHTC opérationnels, avaient intégré le STDN à fin mai 2024. Les établissements restants sont fortement encouragés à adopter ce nouveau système pour garantir une couverture complète et une efficacité optimale.